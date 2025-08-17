В Воронежской области задерживаются шесть поездов

Поезда были задержаны из-за происшествия в Воронежской области
Поезда были задержаны из-за происшествия в Воронежской области Фото:

Шесть поездов Федеральной пассажирской компании следуют с задержками из-за происшествия в Воронежской области. Утром 17 августа обломки украинского БПЛА повредили ЛЭП на железнодорожной станции.

«Пассажирские поезда, задержанные из-за происшествия в Воронежской области, постепенно вводятся в график. На данный момент отстают от расписания шесть поездов», — сообщает Федеральная пассажирская компания в своем telegram-канале.

Согласно данным ФПК, с задержками следуют поезда из Москвы до Ростова-на-Дону (№20), Имеретинского Курорта (№562) и Адлера (№472), из Сухума до Петербурга (№479), из Кисловодска до Москвы (№143) и из Кирова до Анапы (№241). Остальные поезда вошли в график.


