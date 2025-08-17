Зеленский ввел санкции против создателей дронов с ИИ

Украина ввела санкции против 39 физических лиц и 55 компаний из России, Китая и Белоруссии, которые якобы причастны к разработке и производству беспилотников с использованием искусственного интеллекта. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
Ограничения затронули производителей ударных и FPV-дронов, в том числе российские компании «Zala Aero», «Умные птицы», «Восток», а также «поставщиков электроники» из Китая и Белоруссии и организации, занимающиеся разработкой ИИ-решений для беспилотников, такие как «Нейролаб» и «Центр беспилотных систем и технологий». Санкции предусматривают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на официальные визиты, прекращение торговых соглашений, а также лишение государственных наград.
Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций против 46 физических и 305 юридических лиц из России. В частности, ограничения затронули замгендиректора «Росатома» Никиту Константинова. В санкционный список вошли не только россияне, но и представители Германии, Китая, Латвии и Турции, а также зарубежные фирмы, зарегистрированные в Нидерландах, ОАЭ и Турции.
