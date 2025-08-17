Урсула фон дер Ляйен приняла приглашение Зеленского на встречу с Трампом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Она состоится 18 августа в Белом доме.
«По запросу Зеленского я присоединюсь завтра к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», — написала фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети X. Она добавила, что сегодня, 17 августа, она встретится с Зеленским в Брюсселе для участия в виртуальном заседании «коалиции желающих» по вопросам поддержки Украины. Детали переговоров в Белом доме пока не раскрываются.
Ранее Трамп заявил, что проведет трехстороннюю встречу между Россией, США и Украиной только при успехе переговоров с Зеленским 18 августа. Как сообщает телеканал CNN, в этом случае саммит планируется провести 22 августа. Также ожидается, что к переговорам присоединится как минимум один европейский лидер, но его имя пока не раскрыто, передает RT.
