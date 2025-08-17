Урсула фон дер Ляйен приняла приглашение Зеленского на встречу с Трампом

Глава ЕК летит в США на встречу Зеленского и Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава ЕК рассказала, что встретится с Зеленским в Брюсселе 17 августа
Глава ЕК рассказала, что встретится с Зеленским в Брюсселе 17 августа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Она состоится 18 августа в Белом доме.

«По запросу Зеленского я присоединюсь завтра к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», — написала фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети X. Она добавила, что сегодня, 17 августа, она встретится с Зеленским в Брюсселе для участия в виртуальном заседании «коалиции желающих» по вопросам поддержки Украины. Детали переговоров в Белом доме пока не раскрываются.

Ранее Трамп заявил, что проведет трехстороннюю встречу между Россией, США и Украиной только при успехе переговоров с Зеленским 18 августа. Как сообщает телеканал CNN, в этом случае саммит планируется провести 22 августа. Также ожидается, что к переговорам присоединится как минимум один европейский лидер, но его имя пока не раскрыто, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие во встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Она состоится 18 августа в Белом доме. «По запросу Зеленского я присоединюсь завтра к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме», — написала фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети X. Она добавила, что сегодня, 17 августа, она встретится с Зеленским в Брюсселе для участия в виртуальном заседании «коалиции желающих» по вопросам поддержки Украины. Детали переговоров в Белом доме пока не раскрываются. Ранее Трамп заявил, что проведет трехстороннюю встречу между Россией, США и Украиной только при успехе переговоров с Зеленским 18 августа. Как сообщает телеканал CNN, в этом случае саммит планируется провести 22 августа. Также ожидается, что к переговорам присоединится как минимум один европейский лидер, но его имя пока не раскрыто, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...