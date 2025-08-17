Появились подробности о загоревшимся в Приморье катере

На загоревшемся катере в Приморье находилось четыре человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пострадавших в результате происшествия нет, заявили в СК на транспорте
Пострадавших в результате происшествия нет, заявили в СК на транспорте Фото:

На загоревшемся катере в Приморье находилось четыре человека. Об этом сообщили в СК на транспорте.

«Четыре человека были на горевшем частном катере в бухте в Приморье», — сказано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Судя по информации, в результате происшествия пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что катер загорелся в бухте Миноносок Хасанского округа Приморья, при этом часть людей покинула судно, прыгнув в воду, а остальные остались на борту. По данным СМИ, находившиеся на катере отказались от помощи, а в МЧС заявили, что сообщений о возгорании не поступало и ведомство не участвовало в тушении пожара.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На загоревшемся катере в Приморье находилось четыре человека. Об этом сообщили в СК на транспорте. «Четыре человека были на горевшем частном катере в бухте в Приморье», — сказано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Судя по информации, в результате происшествия пострадавших нет. Ранее сообщалось, что катер загорелся в бухте Миноносок Хасанского округа Приморья, при этом часть людей покинула судно, прыгнув в воду, а остальные остались на борту. По данным СМИ, находившиеся на катере отказались от помощи, а в МЧС заявили, что сообщений о возгорании не поступало и ведомство не участвовало в тушении пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...