Появились подробности о загоревшимся в Приморье катере

На загоревшемся катере в Приморье находилось четыре человека. Об этом сообщили в СК на транспорте.
«Четыре человека были на горевшем частном катере в бухте в Приморье», — сказано в сообщении. Его приводит РИА Новости. Судя по информации, в результате происшествия пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что катер загорелся в бухте Миноносок Хасанского округа Приморья, при этом часть людей покинула судно, прыгнув в воду, а остальные остались на борту. По данным СМИ, находившиеся на катере отказались от помощи, а в МЧС заявили, что сообщений о возгорании не поступало и ведомство не участвовало в тушении пожара.
