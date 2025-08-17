Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле РФ над Донбассом

Трамп высказал свое мнение по украинскому конфликту
Трамп высказал свое мнение по украинскому конфликту
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Президент США Дональд Трамп поддерживает идею о полном контроле России над Донбассом, а также заморозку линии фронта. Об это сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах Евросоюза.

