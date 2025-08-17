Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле РФ над Донбассом

Трамп высказал свое мнение по украинскому конфликту
новость из сюжетаВстреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа
Президент США Дональд Трамп поддерживает идею о полном контроле России над Донбассом, а также заморозку линии фронта. Об это сообщает телеканал Fox News со ссылкой на собственные источники в дипломатических кругах Евросоюза.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!