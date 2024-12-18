Югорчанам рассказали о новой схеме обмана с квитанциями за ЖКХ

О новой схеме мошенничества предупреждают югорчан. Злоумышленники по всей России начали рассылать поддельные бумажные и электронные платежные документы. На них размещают фейковые QR-коды, которые ведут на фишинговый сайт. О том, как избежать обмана, рассказали URA.RU в пресс-службе Югорского РИЦ.
При переходе по ложному QR-коду потребителям могут предложить либо скачать приложение «для получения скидки на услуги ЖКХ», либо обновить онлайн-банк «для перерасчета», либо выполнить любое другое действие «При оплате услуг через QR-код важно убедиться, что в приложении банка отображаются верные данные из квитанции: в окне с реквизитами получателем платежа указан Югорский РИЦ, сургутский „Горводоканал“ или Фонд капитального ремонта, имеется номер лицевого счета из платежного документа и адрес, по которому осуществляется платеж», — рассказали в пресс-службе компании.
Также жители могут оплатить коммуналку в личном кабинете поставщиков услуг, мобильном приложении «Коммуналка Онлайн» или через моноблоки Югорского РИЦ, в кассах Агропромкредита, СПС Логистик, Почты России, Сбербанка, в кассах Югорского расчетно-информационного центра, а также в кассе или личном кабинете РКЦ ЖКУ. Эти способы оплаты в компании назвали безопасными.
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