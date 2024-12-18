Роспотребнадзор ХМАО рекомендовал жителям округа начать подготовку к Новому году заранее, закупив продукты длительного хранения. Сейчас можно запастись консервированными овощами, напитками, крупами, специями и замороженными продуктами, сообщили эксперты на официальном сайте.
«Чтобы избежать суеты в последние дни декабря, составьте список блюд и необходимых ингредиентов. В первую очередь покупайте продукты, которые не требуют особых условий хранения и имеют долгий срок годности». Об этом говорится в сообщении ведомства, — советуют специалисты окружного Роспотребнадзора.
В список продуктов, которые можно приобрести заранее, вошли консервированные овощи (зеленый горошек, кукуруза, оливки), растительное масло, мука, крупы, специи, а также алкогольные напитки и бутилированная вода. Кроме того, специалисты советуют обратить внимание на яйца, замороженные мясо и рыбу, сырокопченые колбасы и икру. Такие продукты помогут разгрузить список покупок в последние дни декабря и сэкономить время.
Перед самым праздником рекомендуется закупать свежие овощи (картофель, морковь, капусту), а также продукты, которые могут быстро испортиться: сыры, ветчину, вареные колбасы. Помидоры, огурцы и листовые овощи лучше приобретать за день до праздника.
Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО дал рекомендации по выбору сладких подарков на Новый год. Специалисты советует проверять сроки годности и маркировку сладких подарков для детей, учитывать возможные аллергические реакции.
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