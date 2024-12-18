На место выехали аварийные службы (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 18 декабря на улице 8 Марта трамвай сошел с рельсов. Движение всего транспорта на пересечении с улицей Куйбышева встало, рассказал URA.RU читатель.
«Возле „Гринвича“ трамвай №10 сошел с рельсов. Остальные составы встали в обе стороны, а на улице Куйбышева образовался затор. Сейчас вагон пытаются поставить на пути», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что на место выехали аварийные бригады. Задержано движение трамваев №№1, 10, 12, 15 и 17.
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