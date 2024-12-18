В Екатеринбурге возле ТЦ «Гринвич» трамвай сошел с рельсов, движение встало. Фото

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Происшествие с трамваем сошедшим с рельс на ул. Куйбышева, дом 50. Пермь, костыль, общественный транспорт, авария, трамвай
На место выехали аварийные службы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 18 декабря на улице 8 Марта трамвай сошел с рельсов. Движение всего транспорта на пересечении с улицей Куйбышева встало, рассказал URA.RU читатель.

«Возле „Гринвича“ трамвай №10 сошел с рельсов. Остальные составы встали в обе стороны, а на улице Куйбышева образовался затор. Сейчас вагон пытаются поставить на пути», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что на место выехали аварийные бригады. Задержано движение трамваев №№1, 10, 12, 15 и 17.

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В Екатеринбурге вечером 18 декабря на улице 8 Марта трамвай сошел с рельсов. Движение всего транспорта на пересечении с улицей Куйбышева встало, рассказал URA.RU читатель. «Возле „Гринвича“ трамвай №10 сошел с рельсов. Остальные составы встали в обе стороны, а на улице Куйбышева образовался затор. Сейчас вагон пытаются поставить на пути», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что на место выехали аварийные бригады. Задержано движение трамваев №№1, 10, 12, 15 и 17.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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