Челябинский детский омбудсмен Майорова переназначена на второй срок

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова переназначена на второй срок. Такое решение приняли 19 декабря депутаты законодательного собрания региона.
«Решение принято единогласно», — озвучил итоги голосования спикер ЗСО Олег Гербер. Кандидатуру Майоровой внес губернатор Алексей Текслер.
Майорова заступила на должность детского омбудсмена в декабре 2019 года. Решение о переназначении принято после истечения пятилетнего контракта. До работы омбудсменом Майорова руководила благотворительным фондом «Искорка».
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