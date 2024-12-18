18 декабря 2024

Челябинский детский омбудсмен Майорова переназначена на второй срок

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Евгения Майорова назначена на пост еще на пять лет
Евгения Майорова назначена на пост еще на пять лет Фото:

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова переназначена на второй срок. Такое решение приняли 19 декабря депутаты законодательного собрания региона.

«Решение принято единогласно», — озвучил итоги голосования спикер ЗСО Олег Гербер. Кандидатуру Майоровой внес губернатор Алексей Текслер.

Майорова заступила на должность детского омбудсмена в декабре 2019 года. Решение о переназначении принято после истечения пятилетнего контракта. До работы омбудсменом Майорова руководила благотворительным фондом «Искорка».

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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова переназначена на второй срок. Такое решение приняли 19 декабря депутаты законодательного собрания региона. «Решение принято единогласно», — озвучил итоги голосования спикер ЗСО Олег Гербер. Кандидатуру Майоровой внес губернатор Алексей Текслер. Майорова заступила на должность детского омбудсмена в декабре 2019 года. Решение о переназначении принято после истечения пятилетнего контракта. До работы омбудсменом Майорова руководила благотворительным фондом «Искорка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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