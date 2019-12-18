Челябинскому парламенту представили нового детского омбудсмена

Евгения Майорова приступит к работе после новогодних праздников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Комитет по социальной политике ЗСО одобрил кандидатуру Евгении Майоровой, внесенную губернатором Алексеем Текслером на пост уполномоченного по защите прав ребенка. Об этом «URA.RU» сообщили в комитете.

«Кандидатура Майоровой (она присутствовала на заседании) поддержали единогласно. 26 декабря это решение утвердят на сессии Заксобрания области. К работе новый детский омбудсмен приступит с 1 января», — пояснили «URA.RU» в профильном комитете.

Евгения Майорова хорошо известна южноуральцам как глава благотворительного фонда помощи онкобольным детям «Искорка». Решение в ее пользу губернатор принял 15 ноября. Прежний детский омбудсмен Ирина Буторина спустя три года работы в этой должности была назначена министром социальных отношений региона.