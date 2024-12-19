Гострудинспекция раскрыла пермские предприятия и организации, где гибнут люди и не платят зарплату

В Пермском крае деятельность десятков предприятий, организаций и ИП отнесена к категории со значительным риском. Данные за шесть месяцев текущего года URA.RU предоставили в Гострудинспекции по краю. В надзорном органе пояснили, что речь идет о предприятиях, где помимо прочего, травмируются и гибнут сотрудники, а также не платят зарплату.
«В соответствии с постановлением правительства РФ № 1230 от 21.07.2021 г., предприятия отнесены к категориям риска по следующим характеристикам: случаи смертельного травматизма за три года, предшествующие текущему; случаи тяжелого травматизма за год, предшествующий текущему; не выплаченная в установленный срок заработная плата за год, предшествующему текущему», — пояснили агентству в Инспекции. Также в указанную категорию попадают предприятия, где нарушается трудовое законодательство и требования охраны труда (ст. 5.27. и 5.27.1 КоАП РФ).
Так, в список Гострудинспекции в Прикамье (имеется в распоряжении URA.RU) попали несколько заводов, больницы и университет. К примеру, в нем значатся Чусовская больница имени Любимова (ГБУЗ), Пермский краевой онкодиспансер (ГБУЗ), ОАО «Березниковский механический завод», ЗАО «Агрофирма „Мясо“ и другие.
URA.RU рассказывало о несчастном случае, произошедшем со слесарем АО «Березниковский механический завод». Он получил тяжелую травму в результате удара током. Расследованием произошедшего занималась Гострудинспекция в Прикамье.
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