Гострудинспекция раскрыла пермские предприятия и организации, где гибнут люди и не платят зарплату

Гострудинспекция отнесла десятки пермских предприятий к числу опасных
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ряд предприятий Прикамья отнесены к категории со значительным риском
Ряд предприятий Прикамья отнесены к категории со значительным риском Фото:

В Пермском крае деятельность десятков предприятий, организаций и ИП отнесена к категории со значительным риском. Данные за шесть месяцев текущего года URA.RU предоставили в Гострудинспекции по краю. В надзорном органе пояснили, что речь идет о предприятиях, где помимо прочего, травмируются и гибнут сотрудники, а также не платят зарплату.

«В соответствии с постановлением правительства РФ № 1230 от 21.07.2021 г., предприятия отнесены к категориям риска по следующим характеристикам: случаи смертельного травматизма за три года, предшествующие текущему; случаи тяжелого травматизма за год, предшествующий текущему; не выплаченная в установленный срок заработная плата за год, предшествующему текущему», — пояснили агентству в Инспекции. Также в указанную категорию попадают предприятия, где нарушается трудовое законодательство и требования охраны труда (ст. 5.27. и 5.27.1 КоАП РФ).

Так, в список Гострудинспекции в Прикамье (имеется в распоряжении URA.RU) попали несколько заводов, больницы и университет. К примеру, в нем значатся Чусовская больница имени Любимова (ГБУЗ), Пермский краевой онкодиспансер (ГБУЗ), ОАО «Березниковский механический завод», ЗАО «Агрофирма „Мясо“ и другие.

URA.RU рассказывало о несчастном случае, произошедшем со слесарем АО «Березниковский механический завод». Он получил тяжелую травму в результате удара током. Расследованием произошедшего занималась Гострудинспекция в Прикамье.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае деятельность десятков предприятий, организаций и ИП отнесена к категории со значительным риском. Данные за шесть месяцев текущего года URA.RU предоставили в Гострудинспекции по краю. В надзорном органе пояснили, что речь идет о предприятиях, где помимо прочего, травмируются и гибнут сотрудники, а также не платят зарплату. «В соответствии с постановлением правительства РФ № 1230 от 21.07.2021 г., предприятия отнесены к категориям риска по следующим характеристикам: случаи смертельного травматизма за три года, предшествующие текущему; случаи тяжелого травматизма за год, предшествующий текущему; не выплаченная в установленный срок заработная плата за год, предшествующему текущему», — пояснили агентству в Инспекции. Также в указанную категорию попадают предприятия, где нарушается трудовое законодательство и требования охраны труда (ст. 5.27. и 5.27.1 КоАП РФ). Так, в список Гострудинспекции в Прикамье (имеется в распоряжении URA.RU) попали несколько заводов, больницы и университет. К примеру, в нем значатся Чусовская больница имени Любимова (ГБУЗ), Пермский краевой онкодиспансер (ГБУЗ), ОАО «Березниковский механический завод», ЗАО «Агрофирма „Мясо“ и другие. URA.RU рассказывало о несчастном случае, произошедшем со слесарем АО «Березниковский механический завод». Он получил тяжелую травму в результате удара током. Расследованием произошедшего занималась Гострудинспекция в Прикамье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...