19 декабря 2024

Защитник «Металлурга» попал в реанимацию после силового приема соперника

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккеисту сделали операцию
Хоккеисту сделали операцию Фото:

Защитник хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) Владислав Еременко попал в реанимацию. Это случилось после силового приема соперника.

«Защитнику „Металлурга“ сделали операцию, он в реанимации. Уже понятно, что нынешний сезон для Еременко завершен», — сообщает издание «Верстов.Инфо».

Главный тренер команды Андрей Разин сообщил, что у Еременко сложный перелом бедра со смещением, и не смог назвать даже приблизительные сроки восстановления хоккеиста. Он не исключил, что после такой травмы защитник «Металлурга» может завершить игровую карьеру.

Эпизод произошел во время домашней игры «Металлурга» с екатеринбургским «Автомобилистом». Силовой прием против Еременко провел Алексей Обидин. После этого Еременко влетел в борт. Лед он покинул на медицинской каталке.

Еременко родом из Белоруссии, ему 25 лет. В прошлом году в составе «Металлурга» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.

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Защитник хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) Владислав Еременко попал в реанимацию. Это случилось после силового приема соперника. «Защитнику „Металлурга“ сделали операцию, он в реанимации. Уже понятно, что нынешний сезон для Еременко завершен», — сообщает издание «Верстов.Инфо». Главный тренер команды Андрей Разин сообщил, что у Еременко сложный перелом бедра со смещением, и не смог назвать даже приблизительные сроки восстановления хоккеиста. Он не исключил, что после такой травмы защитник «Металлурга» может завершить игровую карьеру. Эпизод произошел во время домашней игры «Металлурга» с екатеринбургским «Автомобилистом». Силовой прием против Еременко провел Алексей Обидин. После этого Еременко влетел в борт. Лед он покинул на медицинской каталке. Еременко родом из Белоруссии, ему 25 лет. В прошлом году в составе «Металлурга» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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