Защитник «Металлурга» попал в реанимацию после силового приема соперника

Защитник хоккейного клуба «Металлург» из Магнитогорска (Челябинская область) Владислав Еременко попал в реанимацию. Это случилось после силового приема соперника.
«Защитнику „Металлурга“ сделали операцию, он в реанимации. Уже понятно, что нынешний сезон для Еременко завершен», — сообщает издание «Верстов.Инфо».
Главный тренер команды Андрей Разин сообщил, что у Еременко сложный перелом бедра со смещением, и не смог назвать даже приблизительные сроки восстановления хоккеиста. Он не исключил, что после такой травмы защитник «Металлурга» может завершить игровую карьеру.
Эпизод произошел во время домашней игры «Металлурга» с екатеринбургским «Автомобилистом». Силовой прием против Еременко провел Алексей Обидин. После этого Еременко влетел в борт. Лед он покинул на медицинской каталке.
Еременко родом из Белоруссии, ему 25 лет. В прошлом году в составе «Металлурга» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина.
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