Украина начала получать деньги от США из замороженных российских активов

Украина начала получать первые деньги от США за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Исполнительный совет Банка накануне одобрил выделение средств. Сегодня соответствующие соглашения с Всемирным банком подписало Министерство финансов Украины.», — написал Шмыгаль. Пост опубликован в его telegram-канале.
Также отмечается, что один миллиард долларов Украина получит в виде гранта на безвозвратной основе из фонда Всемирного банка FIF. Данное решение принято в рамках инициативы G7. Помимо этого, еще более одного миллиарда — в виде ссуды под гарантии от правительств Японии и Великобритании.
Инициатива по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины началась осенью, когда Евросоюз одобрил выделение макрофинансовой помощи. В ответ на эти действия Россия выразила решительный протест. В рамках этого же решения, согласованного странами G7, Украина получила одобрение на долг суммой до 20 миллиардов долларов.
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