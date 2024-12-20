Украина начала получать деньги от США из замороженных российских активов

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Украина начала получать деньги из замороженных российских активов, сообщил Денис Шмыгаль
Украина начала получать деньги из замороженных российских активов, сообщил Денис Шмыгаль Фото:
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Украина начала получать первые деньги от США за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Исполнительный совет Банка накануне одобрил выделение средств. Сегодня соответствующие соглашения с Всемирным банком подписало Министерство финансов Украины.», — написал Шмыгаль. Пост опубликован в его telegram-канале.

Также отмечается, что один миллиард долларов Украина получит в виде гранта на безвозвратной основе из фонда Всемирного банка FIF. Данное решение принято в рамках инициативы G7. Помимо этого, еще более одного миллиарда — в виде ссуды под гарантии от правительств Японии и Великобритании.

Инициатива по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины началась осенью, когда Евросоюз одобрил выделение макрофинансовой помощи. В ответ на эти действия Россия выразила решительный протест. В рамках этого же решения, согласованного странами G7, Украина получила одобрение на долг суммой до 20 миллиардов долларов.

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Украина начала получать первые деньги от США за счет замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. «Исполнительный совет Банка накануне одобрил выделение средств. Сегодня соответствующие соглашения с Всемирным банком подписало Министерство финансов Украины.», — написал Шмыгаль. Пост опубликован в его telegram-канале. Также отмечается, что один миллиард долларов Украина получит в виде гранта на безвозвратной основе из фонда Всемирного банка FIF. Данное решение принято в рамках инициативы G7. Помимо этого, еще более одного миллиарда — в виде ссуды под гарантии от правительств Японии и Великобритании. Инициатива по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины началась осенью, когда Евросоюз одобрил выделение макрофинансовой помощи. В ответ на эти действия Россия выразила решительный протест. В рамках этого же решения, согласованного странами G7, Украина получила одобрение на долг суммой до 20 миллиардов долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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