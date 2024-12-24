РСА поднимет стоимость полисов ОСАГО с 2025 года

В 2025 году цена на полисы ОСАГО увеличится примерно на 9%. Рост стоимости на них связан с увеличением средней выплаты по страховке, которая теперь превышает 100 тысяч рублей, а также с подорожанием запчастей для иномарок. Об этом сообщил глава Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев.
«К концу года мы подошли к максимальному использованию нынешнего коридора по ОСАГО. Для аварийных водителей уже не хватает действующих порогов. Мы хотим продолжения реформы по индивидуализации тарифов, иначе цена будет расти не только для рискованных автовладельцев», — процитировали Уфимцева «Известия».
Как ранее сообщало URA.RU, в 2025 году Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует изменить тарифы ОСАГО для различных категорий транспортных средств. Основные изменения коснутся мототехники, общественного транспорта и грузовиков. Также увеличатся коэффициенты за неограниченный список водителей, допущенных к управлению.
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