РСА поднимет стоимость полисов ОСАГО с 2025 года

Уфимцев: полисы ОСАГО подорожают на 9%

25 декабря 2024 в 04:10 Размер текста - 17 +

Подорожание ОСАГО неизбежно из-за повышения цен на запчасти и увеличения выплат по страховке Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2025 году цена на полисы ОСАГО увеличится примерно на 9%. Рост стоимости на них связан с увеличением средней выплаты по страховке, которая теперь превышает 100 тысяч рублей, а также с подорожанием запчастей для иномарок. Об этом сообщил глава Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев. «К концу года мы подошли к максимальному использованию нынешнего коридора по ОСАГО. Для аварийных водителей уже не хватает действующих порогов. Мы хотим продолжения реформы по индивидуализации тарифов, иначе цена будет расти не только для рискованных автовладельцев», — процитировали Уфимцева «Известия». Как ранее сообщало URA.RU, в 2025 году Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует изменить тарифы ОСАГО для различных категорий транспортных средств. Основные изменения коснутся мототехники, общественного транспорта и грузовиков. Также увеличатся коэффициенты за неограниченный список водителей, допущенных к управлению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году цена на полисы ОСАГО увеличится примерно на 9%. Рост стоимости на них связан с увеличением средней выплаты по страховке, которая теперь превышает 100 тысяч рублей, а также с подорожанием запчастей для иномарок. Об этом сообщил глава Российского союза страховщиков Евгений Уфимцев. «К концу года мы подошли к максимальному использованию нынешнего коридора по ОСАГО. Для аварийных водителей уже не хватает действующих порогов. Мы хотим продолжения реформы по индивидуализации тарифов, иначе цена будет расти не только для рискованных автовладельцев», — процитировали Уфимцева «Известия». Как ранее сообщало URA.RU, в 2025 году Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует изменить тарифы ОСАГО для различных категорий транспортных средств. Основные изменения коснутся мототехники, общественного транспорта и грузовиков. Также увеличатся коэффициенты за неограниченный список водителей, допущенных к управлению.