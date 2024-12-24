Компания из Екатеринбурга хочет открыть в Перми термальный курорт

Новый термальный комплекс планирует возвести в Перми структура свердловского водно-оздоровительного центра «Баден-Баден». Для этого в городе зарегистрировали ООО «СЗ — термальный курорт города Пермь». Но пока проект лишь на стадии обсуждения, говорят его идеологи.
«В пресс-службе свердловской компании пояснили, что проект филиала термального комплекса в Перми пока „находится на стадии обсуждения“. Пока нет понимания, на какой площадке можно возвести объект», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, филиалы курорта «Баден-Баден» есть в Свердловской и Курганской областях, в Челябинске и Миассе. В Перми на данный момент работают четыре термальных комплекса.
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