24 декабря 2024

Челябинский губернатор Текслер оценил возможности нового томографа в ГКБ№1. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объезд. Челябинск
Новый томограф произведен в Белоруссии Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в сопровождении мэра Челябинска Алексея Лошкина оценил ход ремонта и новое оснащение городской клинической больницы №1, где начал работу новый томограф. В отделениях больницы ежегодно оказывается медицинская помощь более десяти тысячам пациентов, передает корреспондент URA.RU.

«В приемном покое введен в эксплуатацию новый аппарат КТ белорусского производства ЗАО „АДВИН“. Компьютерный томограф VENTUM 32S позволяет проводить исследования головного мозга и сосудистых структур, паренхиматозных органов, оснащен программным обеспечением для проведения КТ-ангиографии всех анатомических зон, КТ-перфузионного исследования головного мозга», — рассказал главврач больницы Дмитрий Тарасов.

Аппарат был приобретен в рамках Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по программе импортозамещения. Он имеет высокую грузоподъемность и может сканировать пациентов весом до 200 килограммов. Врачи отмечают быструю скорость работы и хорошее качество обработки изображений. В день на томографе проводятся обследования 50-60 пациентам.

«Для эффективного использования площадей и оборудования была запланирована модернизация приемного отделения, которая подразумевает четыре этапа: в рамках первого будет модернизирован терапевтический приемный покой, второго — рентгеновское отделение. На третьем этапе — отделение функциональной диагностики, на четвертом — приемный покой первичного сосудистого отделения. Работы по третьему и четвертому этапам планируется завершить к декабрю 2025 года», — добавил Тарасов. Модернизация проходит по решению губернатора Алексея Текслера в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Челябинской области».

В больнице продолжается капремонт, который начался в 2000 году в девятиэтажном здании терапевтического корпуса, открытого в 1998 году. В целом ежегодно оказывается помощь более десяти тысячам пациентов, порядка 80% из них поступают сюда экстренно. Ремонт проводится без остановки работы отделений.

Объезд. Челябинск
Новый томограф быстро и качественно делает снимки
Фото:
Объезд. Челябинск
Алексей Лошкин, Алексей Текслер и Дмитрий Тарасов у нового аппарата КТ
Фото:
Объезд. Челябинск
Алексею Текслеру демонстрируют результаты работы томографа
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в сопровождении мэра Челябинска Алексея Лошкина оценил ход ремонта и новое оснащение городской клинической больницы №1, где начал работу новый томограф. В отделениях больницы ежегодно оказывается медицинская помощь более десяти тысячам пациентов, передает корреспондент URA.RU. «В приемном покое введен в эксплуатацию новый аппарат КТ белорусского производства ЗАО „АДВИН“. Компьютерный томограф VENTUM 32S позволяет проводить исследования головного мозга и сосудистых структур, паренхиматозных органов, оснащен программным обеспечением для проведения КТ-ангиографии всех анатомических зон, КТ-перфузионного исследования головного мозга», — рассказал главврач больницы Дмитрий Тарасов. Аппарат был приобретен в рамках Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по программе импортозамещения. Он имеет высокую грузоподъемность и может сканировать пациентов весом до 200 килограммов. Врачи отмечают быструю скорость работы и хорошее качество обработки изображений. В день на томографе проводятся обследования 50-60 пациентам. «Для эффективного использования площадей и оборудования была запланирована модернизация приемного отделения, которая подразумевает четыре этапа: в рамках первого будет модернизирован терапевтический приемный покой, второго — рентгеновское отделение. На третьем этапе — отделение функциональной диагностики, на четвертом — приемный покой первичного сосудистого отделения. Работы по третьему и четвертому этапам планируется завершить к декабрю 2025 года», — добавил Тарасов. Модернизация проходит по решению губернатора Алексея Текслера в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Челябинской области». В больнице продолжается капремонт, который начался в 2000 году в девятиэтажном здании терапевтического корпуса, открытого в 1998 году. В целом ежегодно оказывается помощь более десяти тысячам пациентов, порядка 80% из них поступают сюда экстренно. Ремонт проводится без остановки работы отделений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...