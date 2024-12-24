Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в сопровождении мэра Челябинска Алексея Лошкина оценил ход ремонта и новое оснащение городской клинической больницы №1, где начал работу новый томограф. В отделениях больницы ежегодно оказывается медицинская помощь более десяти тысячам пациентов, передает корреспондент URA.RU.
«В приемном покое введен в эксплуатацию новый аппарат КТ белорусского производства ЗАО „АДВИН“. Компьютерный томограф VENTUM 32S позволяет проводить исследования головного мозга и сосудистых структур, паренхиматозных органов, оснащен программным обеспечением для проведения КТ-ангиографии всех анатомических зон, КТ-перфузионного исследования головного мозга», — рассказал главврач больницы Дмитрий Тарасов.
Аппарат был приобретен в рамках Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по программе импортозамещения. Он имеет высокую грузоподъемность и может сканировать пациентов весом до 200 килограммов. Врачи отмечают быструю скорость работы и хорошее качество обработки изображений. В день на томографе проводятся обследования 50-60 пациентам.
«Для эффективного использования площадей и оборудования была запланирована модернизация приемного отделения, которая подразумевает четыре этапа: в рамках первого будет модернизирован терапевтический приемный покой, второго — рентгеновское отделение. На третьем этапе — отделение функциональной диагностики, на четвертом — приемный покой первичного сосудистого отделения. Работы по третьему и четвертому этапам планируется завершить к декабрю 2025 года», — добавил Тарасов. Модернизация проходит по решению губернатора Алексея Текслера в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Челябинской области».
В больнице продолжается капремонт, который начался в 2000 году в девятиэтажном здании терапевтического корпуса, открытого в 1998 году. В целом ежегодно оказывается помощь более десяти тысячам пациентов, порядка 80% из них поступают сюда экстренно. Ремонт проводится без остановки работы отделений.
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в сопровождении мэра Челябинска Алексея Лошкина оценил ход ремонта и новое оснащение городской клинической больницы №1, где начал работу новый томограф. В отделениях больницы ежегодно оказывается медицинская помощь более десяти тысячам пациентов, передает корреспондент URA.RU. «В приемном покое введен в эксплуатацию новый аппарат КТ белорусского производства ЗАО „АДВИН“. Компьютерный томограф VENTUM 32S позволяет проводить исследования головного мозга и сосудистых структур, паренхиматозных органов, оснащен программным обеспечением для проведения КТ-ангиографии всех анатомических зон, КТ-перфузионного исследования головного мозга», — рассказал главврач больницы Дмитрий Тарасов. Аппарат был приобретен в рамках Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» по программе импортозамещения. Он имеет высокую грузоподъемность и может сканировать пациентов весом до 200 килограммов. Врачи отмечают быструю скорость работы и хорошее качество обработки изображений. В день на томографе проводятся обследования 50-60 пациентам. «Для эффективного использования площадей и оборудования была запланирована модернизация приемного отделения, которая подразумевает четыре этапа: в рамках первого будет модернизирован терапевтический приемный покой, второго — рентгеновское отделение. На третьем этапе — отделение функциональной диагностики, на четвертом — приемный покой первичного сосудистого отделения. Работы по третьему и четвертому этапам планируется завершить к декабрю 2025 года», — добавил Тарасов. Модернизация проходит по решению губернатора Алексея Текслера в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Челябинской области». В больнице продолжается капремонт, который начался в 2000 году в девятиэтажном здании терапевтического корпуса, открытого в 1998 году. В целом ежегодно оказывается помощь более десяти тысячам пациентов, порядка 80% из них поступают сюда экстренно. Ремонт проводится без остановки работы отделений.