26 декабря 2024

Пермские приставы поймали должников у одного из самых крупных в городе ТРЦ

В Перми приставы нашли должников у ТРЦ «Планета» и арестовали их автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько горожан лишились своих автомобилей после рейда судебных приставов
Несколько горожан лишились своих автомобилей после рейда судебных приставов Фото:

В Перми судебные приставы поймали должников у торгово-развлекательного центра «Планета», одного из самых крупных в городе. Мероприятия проведены в рамках регулярной акции «Мобильный пристав», сообщается на сайте ГУФССП по Прикамью. Так, одному из пермяков пришлось на месте заплатить приставам долг в сумме более 130 тысяч рублей, чтобы не лишиться своего автомобиля. Еще несколько горожан лишились своих транспортных средств.

«Сотрудникам службы судебных приставов удалось на месте взыскать более 130 тысяч рублей с владельца BMW. Гражданин имел совокупную задолженность по оплате налогов и микрокредитов. Также арестовано нескольких транспортных средств, среди которых автомобили MITSUBISHI и KIA. Обнаружены автомобили, находящиеся в розыске у коллег из Нытвенского района. Информация о местонахождении автомобилей должников была немедленно передана в соответствующее подразделение», — сообщает пресс-служба ведомства.

URA.RU рассказывало также, что приставы разыскали должника в автосервисе и арестовали его машину. Горожанин приехал в автосервис, чтобы починить машину. Выяснилось, что в отношении 44-летнего мужчины были составлены около 20 исполнительных производств.

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В Перми судебные приставы поймали должников у торгово-развлекательного центра «Планета», одного из самых крупных в городе. Мероприятия проведены в рамках регулярной акции «Мобильный пристав», сообщается на сайте ГУФССП по Прикамью. Так, одному из пермяков пришлось на месте заплатить приставам долг в сумме более 130 тысяч рублей, чтобы не лишиться своего автомобиля. Еще несколько горожан лишились своих транспортных средств. «Сотрудникам службы судебных приставов удалось на месте взыскать более 130 тысяч рублей с владельца BMW. Гражданин имел совокупную задолженность по оплате налогов и микрокредитов. Также арестовано нескольких транспортных средств, среди которых автомобили MITSUBISHI и KIA. Обнаружены автомобили, находящиеся в розыске у коллег из Нытвенского района. Информация о местонахождении автомобилей должников была немедленно передана в соответствующее подразделение», — сообщает пресс-служба ведомства. URA.RU рассказывало также, что приставы разыскали должника в автосервисе и арестовали его машину. Горожанин приехал в автосервис, чтобы починить машину. Выяснилось, что в отношении 44-летнего мужчины были составлены около 20 исполнительных производств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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