Пермские приставы поймали должников у одного из самых крупных в городе ТРЦ

В Перми судебные приставы поймали должников у торгово-развлекательного центра «Планета», одного из самых крупных в городе. Мероприятия проведены в рамках регулярной акции «Мобильный пристав», сообщается на сайте ГУФССП по Прикамью. Так, одному из пермяков пришлось на месте заплатить приставам долг в сумме более 130 тысяч рублей, чтобы не лишиться своего автомобиля. Еще несколько горожан лишились своих транспортных средств.
«Сотрудникам службы судебных приставов удалось на месте взыскать более 130 тысяч рублей с владельца BMW. Гражданин имел совокупную задолженность по оплате налогов и микрокредитов. Также арестовано нескольких транспортных средств, среди которых автомобили MITSUBISHI и KIA. Обнаружены автомобили, находящиеся в розыске у коллег из Нытвенского района. Информация о местонахождении автомобилей должников была немедленно передана в соответствующее подразделение», — сообщает пресс-служба ведомства.
URA.RU рассказывало также, что приставы разыскали должника в автосервисе и арестовали его машину. Горожанин приехал в автосервис, чтобы починить машину. Выяснилось, что в отношении 44-летнего мужчины были составлены около 20 исполнительных производств.
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