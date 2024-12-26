26 декабря 2024

В пермском аэропорту задерживаются рейсы в Сочи и Калининград

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Отправка рейса из Перми в Сочи откладывается
Отправка рейса из Перми в Сочи откладывается Фото:

В аэропорту Перми в понедельник, 27 декабря, задерживаются вылеты рейсов в Сочи и Калининград. Информация представлена на онлайн табло воздушной гавани. Так, самолет компании «Аэрофлот» должен был отправиться в Сочи из Перми в 7:10, но рейс отложен до 13:30.

«Пермь — Сочи. Время по расписанию: 07:10. Расчетное время: 13:30», — указано в расписании. Отправка рейса в Калининград авиакомпании «Икар» отложена до 13:20. Борт должен был вылететь в 7:55.

В пятницу в ряде регионов был введен план «Ковер» в связи с возможной атакой беспилотников. Из-за этого несколько аэропортов, в том числе аэропорты Казани и Сочи, приостановили обслуживание авиарейсов.

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В аэропорту Перми в понедельник, 27 декабря, задерживаются вылеты рейсов в Сочи и Калининград. Информация представлена на онлайн табло воздушной гавани. Так, самолет компании «Аэрофлот» должен был отправиться в Сочи из Перми в 7:10, но рейс отложен до 13:30. «Пермь — Сочи. Время по расписанию: 07:10. Расчетное время: 13:30», — указано в расписании. Отправка рейса в Калининград авиакомпании «Икар» отложена до 13:20. Борт должен был вылететь в 7:55. В пятницу в ряде регионов был введен план «Ковер» в связи с возможной атакой беспилотников. Из-за этого несколько аэропортов, в том числе аэропорты Казани и Сочи, приостановили обслуживание авиарейсов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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