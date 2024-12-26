В пермском аэропорту задерживаются рейсы в Сочи и Калининград

В аэропорту Перми в понедельник, 27 декабря, задерживаются вылеты рейсов в Сочи и Калининград. Информация представлена на онлайн табло воздушной гавани. Так, самолет компании «Аэрофлот» должен был отправиться в Сочи из Перми в 7:10, но рейс отложен до 13:30.
«Пермь — Сочи. Время по расписанию: 07:10. Расчетное время: 13:30», — указано в расписании. Отправка рейса в Калининград авиакомпании «Икар» отложена до 13:20. Борт должен был вылететь в 7:55.
В пятницу в ряде регионов был введен план «Ковер» в связи с возможной атакой беспилотников. Из-за этого несколько аэропортов, в том числе аэропорты Казани и Сочи, приостановили обслуживание авиарейсов.
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