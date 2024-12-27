Знакомство Жоги со спасателями прошло по-особенному: был даже обморок. Фото

Полпред президента РФ в УрФО Жога побывал в штабе свердловских спасателей

27 декабря 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Артема Жогу долго не хотели отпускать из МЧС Фото: Размик Закарян © URA.RU Уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога под конец года отправился знакомиться со спасателями. Днем 27 декабря он посетил штаб свердловского управления МЧС. Там к его визиту отнеслись очень серьезно: на это указывала, в частности, свежая краска. От запаха, а может, от волнения один из курсантов даже упал в обморок, передает корреспондент URA.RU. Этот визит Жоги в штаб МЧС был символическим. 27 декабря — День спасателя, к тому же впереди новогодние праздники. Сам полпред, поздравляя сотрудников ведомства, не раз акцентировал: впереди пожароопасный сезон, многие будут пользоваться петардами и, отдыхая, могут потерять бдительность. «Ваша служба дорогого стоит, потому что от вас зависят жизни людей, вы спасаете сотни человек», — обратился Жога сначала к дежурному караулу, подобное он потом говорил сотрудникам других подразделений. Жоге показали, какой техникой пользуются спасатели Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпреду показали спецтехнику, которая появилась в управлении не так давно, — пожарные машины, беспилотники, мотоциклы. В гараже стоял сильный запах краски, а на полу и машинах поблескивало свежее покрытие. «Нашу армию не изменить», — шутили в свите. Самого полпреда это будто не отвлекало (хотя пахло не только в гараже). В компании главы областного управления МЧС Виктора Теряева он обошел классы для занятий, побывал в большом спортзале, как всегда, живо интересуясь мельчайшими деталями местного быта. А потом Жоге показали открытую год назад на территории управления часовню иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», которая считается заступницей пожарных и спасателей. Жога зашел внутрь вместе с Теряевым, поставили свечи. «Стараемся чтить память павших товарищей», — сказал главный свердловский спасатель. После была экскурсия по Центру управления в кризисных ситуациях, который признавали лучшим в стране. «Технологии что на войне, что в мире одни и те же», — оценил Жога оснащение — камеры на сотовых вышках, использование беспилотников, программы, которые позволяют прогнозировать развитие ситуации по паводкам и пожарам. В часовне иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» Фото: Размик Закарян © URA.RU Затем он на 10 минут удалился на встречу с подъехавшими кураторами силового блока из свердловского правительства — замгубернатора Азатом Салиховым, министром общественной безопасности региона Александром Кудрявцевым. Последняя часть — награждение, начавшееся с видеопоздравления с Днем спасателя от президента Владимира Путина. Он, в частности, отметил, как самоотверженно сотрудники МЧС работали в Курганской и Тюменской областях, устраняя последствия паводков. Среди награжденных — спасатели, тушившие пожар в Сосьве весной 2023 года, работавшие на обрушении дома в Нижнем Тагиле в августе 2024-го. Награду получил и сам Теряев, а также Салихов. Когда шел второй час, на сцене случился небольшой переполох — один из знаменосцев почувствовал себя плохо и потерял сознание. Бывший в это время на сцене Кудрявцев отер ему знаменем рот, парня спешно увели, заменив на другого. Мероприятие продолжилось, а члены жогинской команды заметно суетились — впереди у полпреда еще рабочая поездка в Нижний Тагил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога под конец года отправился знакомиться со спасателями. Днем 27 декабря он посетил штаб свердловского управления МЧС. Там к его визиту отнеслись очень серьезно: на это указывала, в частности, свежая краска. От запаха, а может, от волнения один из курсантов даже упал в обморок, передает корреспондент URA.RU. Этот визит Жоги в штаб МЧС был символическим. 27 декабря — День спасателя, к тому же впереди новогодние праздники. Сам полпред, поздравляя сотрудников ведомства, не раз акцентировал: впереди пожароопасный сезон, многие будут пользоваться петардами и, отдыхая, могут потерять бдительность. «Ваша служба дорогого стоит, потому что от вас зависят жизни людей, вы спасаете сотни человек», — обратился Жога сначала к дежурному караулу, подобное он потом говорил сотрудникам других подразделений. Полпреду показали спецтехнику, которая появилась в управлении не так давно, — пожарные машины, беспилотники, мотоциклы. В гараже стоял сильный запах краски, а на полу и машинах поблескивало свежее покрытие. «Нашу армию не изменить», — шутили в свите. Самого полпреда это будто не отвлекало (хотя пахло не только в гараже). В компании главы областного управления МЧС Виктора Теряева он обошел классы для занятий, побывал в большом спортзале, как всегда, живо интересуясь мельчайшими деталями местного быта. А потом Жоге показали открытую год назад на территории управления часовню иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина», которая считается заступницей пожарных и спасателей. Жога зашел внутрь вместе с Теряевым, поставили свечи. «Стараемся чтить память павших товарищей», — сказал главный свердловский спасатель. После была экскурсия по Центру управления в кризисных ситуациях, который признавали лучшим в стране. «Технологии что на войне, что в мире одни и те же», — оценил Жога оснащение — камеры на сотовых вышках, использование беспилотников, программы, которые позволяют прогнозировать развитие ситуации по паводкам и пожарам. Затем он на 10 минут удалился на встречу с подъехавшими кураторами силового блока из свердловского правительства — замгубернатора Азатом Салиховым, министром общественной безопасности региона Александром Кудрявцевым. Последняя часть — награждение, начавшееся с видеопоздравления с Днем спасателя от президента Владимира Путина. Он, в частности, отметил, как самоотверженно сотрудники МЧС работали в Курганской и Тюменской областях, устраняя последствия паводков. Среди награжденных — спасатели, тушившие пожар в Сосьве весной 2023 года, работавшие на обрушении дома в Нижнем Тагиле в августе 2024-го. Награду получил и сам Теряев, а также Салихов. Когда шел второй час, на сцене случился небольшой переполох — один из знаменосцев почувствовал себя плохо и потерял сознание. Бывший в это время на сцене Кудрявцев отер ему знаменем рот, парня спешно увели, заменив на другого. Мероприятие продолжилось, а члены жогинской команды заметно суетились — впереди у полпреда еще рабочая поездка в Нижний Тагил.