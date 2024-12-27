Перед Новым годом владельцы квартир, которые сдают их посуточно в Екатеринбурге, подняли цены на некоторые объекты в пять раз. Актуальные данные на выбранные даты можно увидеть на сайте «Авито».
Студию с одной кроватью в Академическом районе сдают на новогоднюю ночь за 8000 рублей. В то время как 22-23 января эта же студия стоит 1700 рублей, то есть встречать там Новый год обойдется в пять раз дороже.
«Двушку» с четырьмя кроватями на праздниках сдают за 15000 рублей в сутки (в четыре раза дороже, чем обычно). Но ближе к концу января цена посуточной аренды снижается до 4000 рублей. В квартиру можно заселяться с животными.
В квартире-студии, которую в праздники сдают за 7950 рублей запрещен шум и вечеринки, курение, а также проживание с животными. В обычные дни стоимость снижается до 3200 рублей. То есть в особо ажиотажный период цена выше в два раза.
Студия площадью 33 «квадрата» в новогоднюю ночь стоит 12 тысяч рублей. Однако уже в конце января цена возвращается к отметке 4900 рублей (в праздники стоимость выше в два раза). Владелец уточняет, что заезд возможен только на двое суток, а вместимость апартаментов — четыре человека.
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