В Екатеринбурге от улицы Шефской протянут четырехполосную дорогу в сторону Екатеринбургской кольцевой автодороги к развязке, ведущей на Режевской тракт. Участок, зарезервированный под магистраль, уже прошел проверку археологов. Там не нашли признаков культурного слоя и артефактов. Это следует из акта госэкспертизы.
«На полевом этапе проведена археологическая разведка, в ходе которой проведен сплошной визуальный осмотр участка… Хозяйственная деятельность на испрашиваемом земельном участке может осуществляться без проектирования и осуществления мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия», — следует из заключения.
Протяженность дороги составит порядка 7,4 километра, ширина — 60 метров. Проезжая часть будет пересекать железнодорожную дорогу. Для удобства пешеходов там установят мосты и тротуары. Сроки завершения проекта пока неизвестны.
В этой же части власти планируют обустроить дублер проспекта Космонавтов, проект которого уже дважды не прошел экспертизу. Управление автомобильных дорог намерено оштрафовать подрядчика за несоблюдение условий контракта.
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