Между Эльмашем и ЕКАД построят четырехполосную магистраль с мостами. Карта

27 декабря 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Сроки строительства пока неизвестны (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге от улицы Шефской протянут четырехполосную дорогу в сторону Екатеринбургской кольцевой автодороги к развязке, ведущей на Режевской тракт. Участок, зарезервированный под магистраль, уже прошел проверку археологов. Там не нашли признаков культурного слоя и артефактов. Это следует из акта госэкспертизы. «На полевом этапе проведена археологическая разведка, в ходе которой проведен сплошной визуальный осмотр участка… Хозяйственная деятельность на испрашиваемом земельном участке может осуществляться без проектирования и осуществления мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия», — следует из заключения. Протяженность дороги составит порядка 7,4 километра, ширина — 60 метров. Проезжая часть будет пересекать железнодорожную дорогу. Для удобства пешеходов там установят мосты и тротуары. Сроки завершения проекта пока неизвестны. В этой же части власти планируют обустроить дублер проспекта Космонавтов, проект которого уже дважды не прошел экспертизу. Управление автомобильных дорог намерено оштрафовать подрядчика за несоблюдение условий контракта. Скрин: «Яндекс. Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге от улицы Шефской протянут четырехполосную дорогу в сторону Екатеринбургской кольцевой автодороги к развязке, ведущей на Режевской тракт. Участок, зарезервированный под магистраль, уже прошел проверку археологов. Там не нашли признаков культурного слоя и артефактов. Это следует из акта госэкспертизы. «На полевом этапе проведена археологическая разведка, в ходе которой проведен сплошной визуальный осмотр участка… Хозяйственная деятельность на испрашиваемом земельном участке может осуществляться без проектирования и осуществления мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия», — следует из заключения. Протяженность дороги составит порядка 7,4 километра, ширина — 60 метров. Проезжая часть будет пересекать железнодорожную дорогу. Для удобства пешеходов там установят мосты и тротуары. Сроки завершения проекта пока неизвестны. В этой же части власти планируют обустроить дублер проспекта Космонавтов, проект которого уже дважды не прошел экспертизу. Управление автомобильных дорог намерено оштрафовать подрядчика за несоблюдение условий контракта.