Между Эльмашем и ЕКАД построят четырехполосную магистраль с мостами. Карта

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Сроки строительства пока неизвестны (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге от улицы Шефской протянут четырехполосную дорогу в сторону Екатеринбургской кольцевой автодороги к развязке, ведущей на Режевской тракт. Участок, зарезервированный под магистраль, уже прошел проверку археологов. Там не нашли признаков культурного слоя и артефактов. Это следует из акта госэкспертизы.

«На полевом этапе проведена археологическая разведка, в ходе которой проведен сплошной визуальный осмотр участка… Хозяйственная деятельность на испрашиваемом земельном участке может осуществляться без проектирования и осуществления мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия», — следует из заключения.

Протяженность дороги составит порядка 7,4 километра, ширина — 60 метров. Проезжая часть будет пересекать железнодорожную дорогу. Для удобства пешеходов там установят мосты и тротуары. Сроки завершения проекта пока неизвестны.

В этой же части власти планируют обустроить дублер проспекта Космонавтов, проект которого уже дважды не прошел экспертизу. Управление автомобильных дорог намерено оштрафовать подрядчика за несоблюдение условий контракта.

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В Екатеринбурге от улицы Шефской протянут четырехполосную дорогу в сторону Екатеринбургской кольцевой автодороги к развязке, ведущей на Режевской тракт. Участок, зарезервированный под магистраль, уже прошел проверку археологов. Там не нашли признаков культурного слоя и артефактов. Это следует из акта госэкспертизы. «На полевом этапе проведена археологическая разведка, в ходе которой проведен сплошной визуальный осмотр участка… Хозяйственная деятельность на испрашиваемом земельном участке может осуществляться без проектирования и осуществления мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия», — следует из заключения. Протяженность дороги составит порядка 7,4 километра, ширина — 60 метров. Проезжая часть будет пересекать железнодорожную дорогу. Для удобства пешеходов там установят мосты и тротуары. Сроки завершения проекта пока неизвестны. В этой же части власти планируют обустроить дублер проспекта Космонавтов, проект которого уже дважды не прошел экспертизу. Управление автомобильных дорог намерено оштрафовать подрядчика за несоблюдение условий контракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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