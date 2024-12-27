На третьем километре трассы Брусяна — Светлое — Белокаменный (Свердловская область) автобус с пассажирами сбил мужчину, который шел вдоль дороги. Пострадал только пешеход, его доставили в реанимацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель автобуса совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов. В момент происшествия в автобусе находились пассажиры — работники одного из предприятий, которых водитель вез домой после смены из Асбеста. Никто из пассажиров не пострадал», — пояснили в ведомстве.
По словам водителя, экстренное торможение и уворачивание от столкновения с пешеходом, который неожиданно появился на дороге, не помогли избежать аварии. Его стаж вождения составляет 25 лет, к административной ответственности не привлекался. Сейчас инспекторы проводят проверку.
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