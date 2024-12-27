Автобус с пассажирами снес мужчину посреди свердловской трассы. Фото, видео

28 декабря 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

В аварии пострадал только пешеход (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На третьем километре трассы Брусяна — Светлое — Белокаменный (Свердловская область) автобус с пассажирами сбил мужчину, который шел вдоль дороги. Пострадал только пешеход, его доставили в реанимацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель автобуса совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов. В момент происшествия в автобусе находились пассажиры — работники одного из предприятий, которых водитель вез домой после смены из Асбеста. Никто из пассажиров не пострадал», — пояснили в ведомстве. По словам водителя, экстренное торможение и уворачивание от столкновения с пешеходом, который неожиданно появился на дороге, не помогли избежать аварии. Его стаж вождения составляет 25 лет, к административной ответственности не привлекался. Сейчас инспекторы проводят проверку. Фото: управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На третьем километре трассы Брусяна — Светлое — Белокаменный (Свердловская область) автобус с пассажирами сбил мужчину, который шел вдоль дороги. Пострадал только пешеход, его доставили в реанимацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель автобуса совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов. В момент происшествия в автобусе находились пассажиры — работники одного из предприятий, которых водитель вез домой после смены из Асбеста. Никто из пассажиров не пострадал», — пояснили в ведомстве. По словам водителя, экстренное торможение и уворачивание от столкновения с пешеходом, который неожиданно появился на дороге, не помогли избежать аварии. Его стаж вождения составляет 25 лет, к административной ответственности не привлекался. Сейчас инспекторы проводят проверку.