27 декабря 2024

Автобус с пассажирами снес мужчину посреди свердловской трассы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В аварии пострадал только пешеход (архивное фото) Фото:

На третьем километре трассы Брусяна — Светлое — Белокаменный (Свердловская область) автобус с пассажирами сбил мужчину, который шел вдоль дороги. Пострадал только пешеход, его доставили в реанимацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель автобуса совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов. В момент происшествия в автобусе находились пассажиры — работники одного из предприятий, которых водитель вез домой после смены из Асбеста. Никто из пассажиров не пострадал», — пояснили в ведомстве.

По словам водителя, экстренное торможение и уворачивание от столкновения с пешеходом, который неожиданно появился на дороге, не помогли избежать аварии. Его стаж вождения составляет 25 лет, к административной ответственности не привлекался. Сейчас инспекторы проводят проверку.

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На третьем километре трассы Брусяна — Светлое — Белокаменный (Свердловская область) автобус с пассажирами сбил мужчину, который шел вдоль дороги. Пострадал только пешеход, его доставили в реанимацию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель автобуса совершил наезд на пешехода, который двигался по краю проезжей части в темной одежде без световозвращающих элементов. В момент происшествия в автобусе находились пассажиры — работники одного из предприятий, которых водитель вез домой после смены из Асбеста. Никто из пассажиров не пострадал», — пояснили в ведомстве. По словам водителя, экстренное торможение и уворачивание от столкновения с пешеходом, который неожиданно появился на дороге, не помогли избежать аварии. Его стаж вождения составляет 25 лет, к административной ответственности не привлекался. Сейчас инспекторы проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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