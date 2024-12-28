Челябинскую область по утрам накроют туманы

28 декабря 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

В Челябинске на 29 декабря снег не прогнозируется Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинской области 29—30 декабря по утрам прогнозируется туман и изморозь. Об этом 28 декабря сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. «В воскресенье с юга распространит свое влияние на Челябинскую область малоградиентная область высокого давления. При более ясной погоде 29—30 декабря ожидается интенсивное ночное выхолаживание, в отдельных районах туманы и изморозевые явления», — сообщают синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. В Челябинской области 29 декабря ожидается снег и гололедица. Ночью и утром — туманы, изморозь. Порывы ветра днем местами достигнут 12 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 20 градусов, днем потеплеет до минус девяти-12 градусов. В Челябинске на 29 декабря снег не прогнозируется. Ночью похолодает до минус 13 градусов, днем потеплеет до минус четырех-шести градусов. В ночь на 30 декабря в Челябинской области похолодает до минус 26 градусов. Возможен снег, туманы, изморозь. Днем потеплеет до минус девяти-14 градусов. В Челябинске 30 декабря ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 13 градусов. С 31 декабря на 1 января ожидается перестройка атмосферных процессов. Теплый атмосферный фронт кардинально поменяет обстановку на новогоднюю ночь. В Челябинской области ожидается значительное понижение температуры до минус 26 градусов, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Предусмотрительность и осторожность необходимо проявить тем, кто собирается выезжать на загородные трассы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 29—30 декабря по утрам прогнозируется туман и изморозь. Об этом 28 декабря сообщили синоптики регионального Гидрометеоцентра. «В воскресенье с юга распространит свое влияние на Челябинскую область малоградиентная область высокого давления. При более ясной погоде 29—30 декабря ожидается интенсивное ночное выхолаживание, в отдельных районах туманы и изморозевые явления», — сообщают синоптики Гидрометеоцентра Челябинской области в telegram-канале. В Челябинской области 29 декабря ожидается снег и гололедица. Ночью и утром — туманы, изморозь. Порывы ветра днем местами достигнут 12 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 20 градусов, днем потеплеет до минус девяти-12 градусов. В Челябинске на 29 декабря снег не прогнозируется. Ночью похолодает до минус 13 градусов, днем потеплеет до минус четырех-шести градусов. В ночь на 30 декабря в Челябинской области похолодает до минус 26 градусов. Возможен снег, туманы, изморозь. Днем потеплеет до минус девяти-14 градусов. В Челябинске 30 декабря ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный до восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 13 градусов. С 31 декабря на 1 января ожидается перестройка атмосферных процессов. Теплый атмосферный фронт кардинально поменяет обстановку на новогоднюю ночь. В Челябинской области ожидается значительное понижение температуры до минус 26 градусов, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе ГАИ региона. Предусмотрительность и осторожность необходимо проявить тем, кто собирается выезжать на загородные трассы.