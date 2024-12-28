28 декабря 2024

Полпред Жога обратился к «Уральским авиалиниям». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога поблагодарил весь коллектив «Уральских авиалиний» и поздравил их с Новым годом.
Артем Жога поблагодарил весь коллектив «Уральских авиалиний» и поздравил их с Новым годом. Фото:

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил представителей авиакомпании «Уральские авиалинии» с Новым годом. Он также поблагодарил их за работу и заботу о пассажирах.

«Поблагодарить и поздравить с наступающими новогодними праздниками [хочу] весь коллектив замечательной авиакомпании „Уральские авиалинии“. Спасибо и руководству за их работу и заботу о своих гражданах, которые пользуются этими авиалиниями… Всему коллективу благодарность! Спасибо за вашу теплоту и доброту», — сказал Жога в обращении, опубликованном в его telegram-канале.

Он поблагодарил сотрудников и техников, которые подготавливают самолеты к полету, стюардесс и стюардов за «улыбки, вежливость и заботу», пилотов за их профессионализм и весь остальной коллектив. Полпред пожелал представителям авиакомпании здоровья, счастья и беспрерывных полетов.

В ночь на 4 октября, после назначения полпредом президента в УрФО, Артем Жога прилетел в Екатеринбург именно на борту «Уральских авиалиний». После его кортеж выехал с территории аэропорта Кольцово.

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога поздравил представителей авиакомпании «Уральские авиалинии» с Новым годом. Он также поблагодарил их за работу и заботу о пассажирах. «Поблагодарить и поздравить с наступающими новогодними праздниками [хочу] весь коллектив замечательной авиакомпании „Уральские авиалинии“. Спасибо и руководству за их работу и заботу о своих гражданах, которые пользуются этими авиалиниями… Всему коллективу благодарность! Спасибо за вашу теплоту и доброту», — сказал Жога в обращении, опубликованном в его telegram-канале. Он поблагодарил сотрудников и техников, которые подготавливают самолеты к полету, стюардесс и стюардов за «улыбки, вежливость и заботу», пилотов за их профессионализм и весь остальной коллектив. Полпред пожелал представителям авиакомпании здоровья, счастья и беспрерывных полетов. В ночь на 4 октября, после назначения полпредом президента в УрФО, Артем Жога прилетел в Екатеринбург именно на борту «Уральских авиалиний». После его кортеж выехал с территории аэропорта Кольцово.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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