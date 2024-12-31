Куда пойти на шопинг: график работы ТЦ Екатеринбурга в новогодние праздники

Новогодние праздники набирают обороты, а значит, можно гулять по магазинам, покупать мандарины или вести детей в кино. URA.RU составило график работы торговых центров в Екатеринбурге в начале января. Пригодится тем, кто ищет, как интересно провести время.
«Гринвич»
1 января кинотеатр, фуд-маркет Estory, рестораны, «Гипербола» и развлекательный центр для детей «ФэнтезиГрад» работают с 12:00. В остальных магазинах — выходной. 2 января торговый центр начнет работать в обычном режиме — с 10 утра.
«Пассаж»
Так же, как в «Гринвиче», кинотеатр, «Гипербола» и кофейня Duo начнут работать с 12:00. Фудкорт, «Золотое яблоко» и ресторан Plov Project: с 14:00. А рестораны «Мистер Чанг» и «Легенды Юга» с 17:00. В других магазинах выходной.
«Парк Хаус»
Кинотеатр работает с 12:00 до 02:00. Гипермаркет «Перекресток» и остальные магазины: с 14:00. С 2 января торговый центр работает в обычном режиме с 10:00 до 22:00.
«Омега»
1 и 2 января будет работать «Пятерочка» и кинотеатр. 2 января промышленные магазины откроются в 10:00, а в продуктовых будет санитарный день.
В торговых центрах «Успенский», «Мегаполис», «Кит», «Европа», «Глобус» 1 января выходной. ТЦ Veer Mall начнет работу в 13:00. В «Карнавале» все магазины откроются с 14:00, кроме «Ашана», так как там выходной. Аналогичное расписание работы и в «Меге». Однако с 2 января перечисленные торговые центры вернутся к привычному расписанию.
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