Маск обвинил Байдена в госизмене

Американский бизнесмен Илон Маск обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в государственной измене. Причиной такого заявления стала продажа материалов для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом предприниматель написал в социальных сетях.
«Сто процентов государственная измена», — написал Маск в социальной сети X. Так он ответил на сообщение одного из пользователей, который утверждал, что администрация Байдена сознательно открыла границы для мигрантов, распродав строительные материалы для стены на границе с Мексикой за бесценок.
В начале декабря 2024 года издание Daily Wire опубликовало информацию о том, что администрация Байдена продает строительные материалы для строительства стены на границе с Мексикой. На аукционе цена каждой партии стальных материалов стартовала всего с пяти долларов. Авторы материала сообщили, что таким образом администрация Джо Байдена стремится помешать новоизбранному президенту Дональду Трампу, который начал возводить эту стену, чтобы остановить потоки нелегальных мигрантов.
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