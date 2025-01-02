Маск обвинил Байдена в госизмене

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Маск отметил, что продажа дешевых материалов для строительства стены на границе с Мексикой, является госизменой
Маск отметил, что продажа дешевых материалов для строительства стены на границе с Мексикой, является госизменой Фото:

Американский бизнесмен Илон Маск обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в государственной измене. Причиной такого заявления стала продажа материалов для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом предприниматель написал в социальных сетях. 

«Сто процентов государственная измена», — написал Маск в социальной сети X. Так он ответил на сообщение одного из пользователей, который утверждал, что администрация Байдена сознательно открыла границы для мигрантов, распродав строительные материалы для стены на границе с Мексикой за бесценок. 

В начале декабря 2024 года издание Daily Wire опубликовало информацию о том, что администрация Байдена продает строительные материалы для строительства стены на границе с Мексикой. На аукционе цена каждой партии стальных материалов стартовала всего с пяти долларов. Авторы материала сообщили, что таким образом администрация Джо Байдена стремится помешать новоизбранному президенту Дональду Трампу, который начал возводить эту стену, чтобы остановить потоки нелегальных мигрантов. 

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Американский бизнесмен Илон Маск обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в государственной измене. Причиной такого заявления стала продажа материалов для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом предприниматель написал в социальных сетях.  «Сто процентов государственная измена», — написал Маск в социальной сети X. Так он ответил на сообщение одного из пользователей, который утверждал, что администрация Байдена сознательно открыла границы для мигрантов, распродав строительные материалы для стены на границе с Мексикой за бесценок.  В начале декабря 2024 года издание Daily Wire опубликовало информацию о том, что администрация Байдена продает строительные материалы для строительства стены на границе с Мексикой. На аукционе цена каждой партии стальных материалов стартовала всего с пяти долларов. Авторы материала сообщили, что таким образом администрация Джо Байдена стремится помешать новоизбранному президенту Дональду Трампу, который начал возводить эту стену, чтобы остановить потоки нелегальных мигрантов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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