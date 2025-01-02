Офис Зеленского дерзко высказался о переговорах с Россией

Мирных переговоров по украинскому конфликту не будет, пока Россия не заплатит «достаточно высокую цену» для этого. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«О переговорах много говорят, но это иллюзия. Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену», — заявил Подоляк. Его слова приводит издание «Страна.UA».
Он добавил, что для Киева приемлемым результатом решения конфликта является достижение гарантий безопасности с участием США. При этом ранее он заявлял, что Украина готова к мирному процессу, однако добавил, что страна потребует справедливых условий.
При этом Россия всегда была готова к возобновлению диалога, но с условиями, основанными на текущих реалиях. Так, президент РФ Владимир Путин называл требования к Украине: вывод войск с территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей; признание этих регионов и Крыма частью России. А также отказ от вступления в НАТО, подтверждение безъядерного статуса Украины и отмена антироссийских санкций.
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