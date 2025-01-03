Как справиться с апатией после Нового года

После наступления Нового года часто наступает внутреннее опустошение, уныние, с которыми поможет справиться общение и новые знакомства. Также в апатичный период важно выражать свои чувства словами и восстановить прежний образ жизни, который пострадал после праздника. Об этом сообщил клинический психолог Станислав Самбурский.
«Во взрослом возрасте дружбу заводить страшно, но делается это точно так же, как в детском саду. Работаете над одним проектом, занимаетесь в одном спортзале, являетесь донорами в одной клинике — любой точки соприкосновения достаточно для того, чтобы сказать: „Давай дружить“. И все — вы друзья», — заявил Самбурский, отмечая, что общение и новые знакомства помогут справиться с апатией после новогодних праздников. Его слова передает Life.
Также справиться с апатией поможет отказ от подавления чувств — следует поговорить с тем человеком, который вас понимает. Кроме того, можно послушать музыку, подходящую под настроение, и сделать записи в личном дневнике. В праздничные выходные важно восстановить свой режим сна, питания и физической активности, составить список целей на определенный период времени и начать поощрять себя даже за маленькие победы.
Клинический психолог отметил, что в апатичный период нужно искать положительные стороны в своей жизни и прекратить изолировать себя от общества. Так, если говорить о последнем пункте, важно поддерживать связь с близким людьми и стоит сходить на вечеринки, где можно найти единомышленников.
Ранее врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Устинова в разговоре с URA.RU сообщила, что сохранить психологическое здоровье зимой поможет общение с близкими, создание уютной атмосферы дома и «цифровой детокс». Так, важно ограничить просмотр новостей и постараться проводить меньше времени в соцсетях, заменив это временем с семьей и саморефлексией.
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