В снежном плену на трассе Алма-Ата — Екатеринбург застряли 800 машин

На трассе Алма-Ата — Екатеринбург застряли 800 машин из-за сильной метели. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области (Казахстан).
«На автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация. На терминале у города Темиртау из-за закрытия дорог скопилось около 800 автомашин», — говорится в сообщении ведомства.
Также из-за снегопада и ветра в Акмолинской области столкнулись 40 автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники полиции и службы по ЧС. Они эвакуируют автомобили и помогают водителям выбраться из снежного плена.
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