02 января 2025

В снежном плену на трассе Алма-Ата — Екатеринбург застряли 800 машин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург , снег, машины, снегопад, зима, дорожный затор, автомобили
Машины не могут двигаться из-за плохой видимости (архивное фото) Фото:

На трассе Алма-Ата — Екатеринбург застряли 800 машин из-за сильной метели. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области (Казахстан).

«На автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация. На терминале у города Темиртау из-за закрытия дорог скопилось около 800 автомашин», — говорится в сообщении ведомства.

Также из-за снегопада и ветра в Акмолинской области столкнулись 40 автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники полиции и службы по ЧС. Они эвакуируют автомобили и помогают водителям выбраться из снежного плена.

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На трассе Алма-Ата — Екатеринбург застряли 800 машин из-за сильной метели. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области (Казахстан). «На автотрассе республиканского значения Алматы — Екатеринбург, которая является одной из ключевых магистралей страны и ежедневно принимает более 10 тысяч транспортных средств, сложилась сложная ситуация. На терминале у города Темиртау из-за закрытия дорог скопилось около 800 автомашин», — говорится в сообщении ведомства. Также из-за снегопада и ветра в Акмолинской области столкнулись 40 автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники полиции и службы по ЧС. Они эвакуируют автомобили и помогают водителям выбраться из снежного плена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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