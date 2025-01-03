40 автомобилей столкнулись на границе России и Казахстана

В Акмолинской области Казахстана из-за сильной метели и ограниченной видимости столкнулись около 40 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба департамента областной полиции.
«Сегодня около 13:30 (11:30 по мск — прим. ред. URA.RU) в Акмолинской области ... в результате ухудшения погодных условий (метель, ограничение видимости) произошло столкновение, предварительно, около 40 транспортных средств», — рассказали представители ведомства. Их слова передает ТАСС.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Проводится эвакуация автомобилей, а также принимаются меры для обеспечения безопасности дорожного движения. Информации о пострадавших на данный момент нет.
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