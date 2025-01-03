40 автомобилей столкнулись на границе России и Казахстана

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Порядка 40 автомобилей столкнулись в гигантском ДТП на трассе Астана — Щучинск на севере Казахстана (фото из архива)
Порядка 40 автомобилей столкнулись в гигантском ДТП на трассе Астана — Щучинск на севере Казахстана (фото из архива) Фото:

В Акмолинской области Казахстана из-за сильной метели и ограниченной видимости столкнулись около 40 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба департамента областной полиции.

«Сегодня около 13:30 (11:30 по мск — прим. ред. URA.RU) в Акмолинской области ... в результате ухудшения погодных условий (метель, ограничение видимости) произошло столкновение, предварительно, около 40 транспортных средств», — рассказали представители ведомства. Их слова передает ТАСС.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Проводится эвакуация автомобилей, а также принимаются меры для обеспечения безопасности дорожного движения. Информации о пострадавших на данный момент нет.

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В Акмолинской области Казахстана из-за сильной метели и ограниченной видимости столкнулись около 40 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба департамента областной полиции. «Сегодня около 13:30 (11:30 по мск — прим. ред. URA.RU) в Акмолинской области ... в результате ухудшения погодных условий (метель, ограничение видимости) произошло столкновение, предварительно, около 40 транспортных средств», — рассказали представители ведомства. Их слова передает ТАСС. На месте происшествия работают сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям. Проводится эвакуация автомобилей, а также принимаются меры для обеспечения безопасности дорожного движения. Информации о пострадавших на данный момент нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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