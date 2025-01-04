Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» был использован в приграничном районе Курской области. С помощью него группировка войск «Север» уничтожила танк ВСУ. Соответствующее видео появилось в telegram-канале Минобороны РФ.
На видео, опубликованном в telegram-канале ведомства, четко видны кадры наводки и точного попадания по боевой машине противника. Танк ВСУ тщетно пытается укрыться за деревьями. Дополнительные подробности об использовании «Ланцета» в приграничной зоне не уточняются.
Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2024 года группировка войск «Запад» также с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожила замаскированный танк украинской армии в курском приграничье. При этом ВСУ предприняли попытку сменить позицию, но она оказалась не успешной.
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