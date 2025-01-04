В сеть утекли кадры уничтожения танка ВСУ под Курском российским БПЛА. Видео

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, всу, stock
Танк ВСУ не смог уйти от российского «Ланцета» Фото:

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» был использован в приграничном районе Курской области. С помощью него группировка войск «Север» уничтожила танк ВСУ. Соответствующее видео появилось в telegram-канале Минобороны РФ.

На видео, опубликованном в telegram-канале ведомства, четко видны кадры наводки и точного попадания по боевой машине противника. Танк ВСУ тщетно пытается укрыться за деревьями. Дополнительные подробности об использовании «Ланцета» в приграничной зоне не уточняются.

Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2024 года группировка войск «Запад» также с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожила замаскированный танк украинской армии в курском приграничье. При этом ВСУ предприняли попытку сменить позицию, но она оказалась не успешной.

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Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» был использован в приграничном районе Курской области. С помощью него группировка войск «Север» уничтожила танк ВСУ. Соответствующее видео появилось в telegram-канале Минобороны РФ. На видео, опубликованном в telegram-канале ведомства, четко видны кадры наводки и точного попадания по боевой машине противника. Танк ВСУ тщетно пытается укрыться за деревьями. Дополнительные подробности об использовании «Ланцета» в приграничной зоне не уточняются. Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2024 года группировка войск «Запад» также с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожила замаскированный танк украинской армии в курском приграничье. При этом ВСУ предприняли попытку сменить позицию, но она оказалась не успешной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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