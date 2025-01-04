В сеть утекли кадры уничтожения танка ВСУ под Курском российским БПЛА. Видео

04 января 2025 в 23:31 Размер текста - 17 +

Танк ВСУ не смог уйти от российского «Ланцета» Фото: Министерство обороны Украины Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» был использован в приграничном районе Курской области. С помощью него группировка войск «Север» уничтожила танк ВСУ. Соответствующее видео появилось в telegram-канале Минобороны РФ. На видео, опубликованном в telegram-канале ведомства, четко видны кадры наводки и точного попадания по боевой машине противника. Танк ВСУ тщетно пытается укрыться за деревьями. Дополнительные подробности об использовании «Ланцета» в приграничной зоне не уточняются. Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2024 года группировка войск «Запад» также с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожила замаскированный танк украинской армии в курском приграничье. При этом ВСУ предприняли попытку сменить позицию, но она оказалась не успешной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» был использован в приграничном районе Курской области. С помощью него группировка войск «Север» уничтожила танк ВСУ. Соответствующее видео появилось в telegram-канале Минобороны РФ. На видео, опубликованном в telegram-канале ведомства, четко видны кадры наводки и точного попадания по боевой машине противника. Танк ВСУ тщетно пытается укрыться за деревьями. Дополнительные подробности об использовании «Ланцета» в приграничной зоне не уточняются. Как сообщало URA.RU ранее, в ноябре 2024 года группировка войск «Запад» также с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожила замаскированный танк украинской армии в курском приграничье. При этом ВСУ предприняли попытку сменить позицию, но она оказалась не успешной.