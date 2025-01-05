В ФРГ продолжают покупать российские энергоносители, несмотря на отказ страны от нефти РФ еще в 2022 году. Берлин совершает транзакции через третьи страны. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, ссылаясь на экс-министра финансов Оскара Лафонтена.
«Санкции приносят пользу США и вредят Европе. <...> [Однако] Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц», — написал Дизен в соцсети X, ссылаясь на экс-министра финансов Оскара Лафонтена.
Компания «Газпром» 1 января официально объявила о прекращении поставок газа через Украину по причине окончание действия транзитного соглашения с Киевом. До этого на Украине отказались продлевать договор. Из-за этого ряд европейских стран не смогут получать нефть из России. Среди таких, например, Словакия.
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