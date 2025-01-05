В ФРГ раскрыли махинации с российскими энергоносителями

Экс-министр ФРГ Лафонтен признался, что Германия закупает российскую нефть
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Германия закупает российскую нефть через третьи страны
Германия закупает российскую нефть через третьи страны Фото:
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В ФРГ продолжают покупать российские энергоносители, несмотря на отказ страны от нефти РФ еще в 2022 году. Берлин совершает транзакции через третьи страны. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, ссылаясь на экс-министра финансов Оскара Лафонтена.

«Санкции приносят пользу США и вредят Европе. <...> [Однако] Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц», — написал Дизен в соцсети X, ссылаясь на экс-министра финансов Оскара Лафонтена.

Компания «Газпром» 1 января официально объявила о прекращении поставок газа через Украину по причине окончание действия транзитного соглашения с Киевом. До этого на Украине отказались продлевать договор. Из-за этого ряд европейских стран не смогут получать нефть из России. Среди таких, например, Словакия.

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В ФРГ продолжают покупать российские энергоносители, несмотря на отказ страны от нефти РФ еще в 2022 году. Берлин совершает транзакции через третьи страны. Об этом сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, ссылаясь на экс-министра финансов Оскара Лафонтена. «Санкции приносят пользу США и вредят Европе. <...> [Однако] Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц», — написал Дизен в соцсети X, ссылаясь на экс-министра финансов Оскара Лафонтена. Компания «Газпром» 1 января официально объявила о прекращении поставок газа через Украину по причине окончание действия транзитного соглашения с Киевом. До этого на Украине отказались продлевать договор. Из-за этого ряд европейских стран не смогут получать нефть из России. Среди таких, например, Словакия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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