08 января 2025
07 января 2025
06 января 2025

Экстремалы из ХМАО покорили перевал Дятлова. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поход на перевал состоялся со 2 по 6 января
Поход на перевал состоялся со 2 по 6 января Фото:

Директор югорского филиала фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык в составе группы из четырех человек совершил лыжный переход к перевалу Дятлова. Об успешном завершении похода от сообщил в соцсети.

«Наша группа в составе 4 человек успешно завершила лыжный переход на перевал Дятлова. Мы смогли достичь поставленной цели и выполнить те задачи, которые определили для себя!», — поделился Илык на своей странице в соцсети vk.com.

Он отметил, что группа столкнулась с проблемами во время заброски на территорию, а также с прогнозами. Однако все это не смогло помешать экстремалам достичь перевала.

Лыжный переход состоялся со 2 по 6 января 2025 года. Переброска группы планировалась от Ивделя до базы Ильича.

Переброска туристов прошла со сложностями
Переброска туристов прошла со сложностями
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Группа достигла своей цели несмотря на погоду
Группа достигла своей цели несмотря на погоду
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Директор югорского филиала фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык в составе группы из четырех человек совершил лыжный переход к перевалу Дятлова. Об успешном завершении похода от сообщил в соцсети. «Наша группа в составе 4 человек успешно завершила лыжный переход на перевал Дятлова. Мы смогли достичь поставленной цели и выполнить те задачи, которые определили для себя!», — поделился Илык на своей странице в соцсети vk.com. Он отметил, что группа столкнулась с проблемами во время заброски на территорию, а также с прогнозами. Однако все это не смогло помешать экстремалам достичь перевала. Лыжный переход состоялся со 2 по 6 января 2025 года. Переброска группы планировалась от Ивделя до базы Ильича.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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