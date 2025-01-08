Директор югорского филиала фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык в составе группы из четырех человек совершил лыжный переход к перевалу Дятлова. Об успешном завершении похода от сообщил в соцсети.
«Наша группа в составе 4 человек успешно завершила лыжный переход на перевал Дятлова. Мы смогли достичь поставленной цели и выполнить те задачи, которые определили для себя!», — поделился Илык на своей странице в соцсети vk.com.
Он отметил, что группа столкнулась с проблемами во время заброски на территорию, а также с прогнозами. Однако все это не смогло помешать экстремалам достичь перевала.
Лыжный переход состоялся со 2 по 6 января 2025 года. Переброска группы планировалась от Ивделя до базы Ильича.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!