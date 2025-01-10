Москвича наказали за нацистские «поздравления» с Новым годом в метро

В Москве оштрафовали мужчину за нацистское приветствие на станции метро «Китай-город» в новогоднюю ночь. Инцидент произошел 1 января около половины второго ночи.
«Столичный суд оштрафовал мужчину за нацистское приветствие на станции „Китай-город“», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальные судебные документы. Согласно данным, около двух часов ночи 1 января Андрей Молев в метро «публично демонстрировал нацистскую символику»: он показал нацистский жест и выкрикивал соответствующие лозунги.
В суде мужчина признал свою вину, ему выписали штраф. Мужчине вменили часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Точная сумма штрафа не уточняется, но по закону за такие действия можно получить от тысячи до двух тысяч рублей штрафа или даже административный арест на срок до 15 суток.
Ранее за экстремистские лозунги в личном блокноте была оштрафована жительница Тюмени. Записную книжку правоохранители обнаружили при обыске в квартире. Присутствующие на месте понятые заявили, что находка их оскорбила.
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