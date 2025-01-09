09 января 2025

В челябинском Саду Победы отметят Старый Новый год. Афиша

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Участников праздника ждут активности, конкурсы и зимние забавы
Участников праздника ждут активности, конкурсы и зимние забавы Фото:

В Челябинске в парке «Сад Победы» встретят Старый Новый год. Праздничные гуляния пройдут 12 января, сообщает администрация парка.

«Наши зимние забавы на Старый Новый год. В программе: активные игры, конкурсы, снежная эстафета, зажигательные танцы», — сообщили в группе МАУ «Сад Победы» в соцсети «ВКонтакте».

Зимний праздник начнется в 16:00. На мероприятие приглашаются дети и взрослые. Гостей будут ждать на площадке местной сцены.

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В Челябинске в парке «Сад Победы» встретят Старый Новый год. Праздничные гуляния пройдут 12 января, сообщает администрация парка. «Наши зимние забавы на Старый Новый год. В программе: активные игры, конкурсы, снежная эстафета, зажигательные танцы», — сообщили в группе МАУ «Сад Победы» в соцсети «ВКонтакте». Зимний праздник начнется в 16:00. На мероприятие приглашаются дети и взрослые. Гостей будут ждать на площадке местной сцены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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