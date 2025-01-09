Участников праздника ждут активности, конкурсы и зимние забавы
В Челябинске в парке «Сад Победы» встретят Старый Новый год. Праздничные гуляния пройдут 12 января, сообщает администрация парка.
«Наши зимние забавы на Старый Новый год. В программе: активные игры, конкурсы, снежная эстафета, зажигательные танцы», — сообщили в группе МАУ «Сад Победы» в соцсети «ВКонтакте».
Зимний праздник начнется в 16:00. На мероприятие приглашаются дети и взрослые. Гостей будут ждать на площадке местной сцены.
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