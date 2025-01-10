Елки со всей страны борются за звание лучшей
Ель, которую нарядили к новому году в Усолье, может стать лучшей в России. Она уже вышла в финал конкурса «Елки России», рассказали в минкультуры Пермского края.
«Елка из Усолья попала в финал Всероссийского конкурса „елки России“. Впервые в Усолье Строгановском главную елку на Соборной площади украсили игрушки, созданные руками самих жителей во время открытой арт-лаборатории. В этих символах отражены рождественские традиции Верхнекамья», — сообщает министерство культуры Пермского каря в Telegram.
Общенародное голосование проходит на платформе «ВКонтакте». Оно продлится 19:00 11 января.
Ель в Усолье урашена игрушками ручной работы жителей
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