Новогодняя ель из Пермского края претендует на звание лучшей в России. Фото

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Елки со всей страны борются за звание лучшей
Елки со всей страны борются за звание лучшей Фото:

Ель, которую нарядили к новому году в Усолье, может стать лучшей в России. Она уже вышла в финал конкурса «Елки России», рассказали в минкультуры Пермского края.

«Елка из Усолья попала в финал Всероссийского конкурса „елки России“. Впервые в Усолье Строгановском главную елку на Соборной площади украсили игрушки, созданные руками самих жителей во время открытой арт-лаборатории. В этих символах отражены рождественские традиции Верхнекамья», — сообщает министерство культуры Пермского каря в Telegram.

Общенародное голосование проходит на платформе «ВКонтакте». Оно продлится 19:00 11 января.

Ель в Усолье урашена игрушками ручной работы жителей
Ель в Усолье урашена игрушками ручной работы жителей
Фото:

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Ель, которую нарядили к новому году в Усолье, может стать лучшей в России. Она уже вышла в финал конкурса «Елки России», рассказали в минкультуры Пермского края. «Елка из Усолья попала в финал Всероссийского конкурса „елки России“. Впервые в Усолье Строгановском главную елку на Соборной площади украсили игрушки, созданные руками самих жителей во время открытой арт-лаборатории. В этих символах отражены рождественские традиции Верхнекамья», — сообщает министерство культуры Пермского каря в Telegram. Общенародное голосование проходит на платформе «ВКонтакте». Оно продлится 19:00 11 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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