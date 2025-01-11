Мужчину преследовали шесть экипажей ДПС
В Екатеринбурге водитель устроил ночную погоню с полицией. Его задержали на улице Комсомольская. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Погоня сегодня ночью закончилась задержанием на улице Комсомольская. Гнали, по всей видимости, долго. Шесть машин ДПС», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».
По словам очевидцев, мужчина угнал автомобиль. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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