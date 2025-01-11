11 января 2025
10 января 2025

В Екатеринбурге водитель устроил погоню с полицией. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину преследовали шесть экипажей ДПС
Мужчину преследовали шесть экипажей ДПС Фото:

В Екатеринбурге водитель устроил ночную погоню с полицией. Его задержали на улице Комсомольская. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Погоня сегодня ночью закончилась задержанием на улице Комсомольская. Гнали, по всей видимости, долго. Шесть машин ДПС», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург».

По словам очевидцев, мужчина угнал автомобиль. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге водитель устроил ночную погоню с полицией. Его задержали на улице Комсомольская. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Погоня сегодня ночью закончилась задержанием на улице Комсомольская. Гнали, по всей видимости, долго. Шесть машин ДПС», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам очевидцев, мужчина угнал автомобиль. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...