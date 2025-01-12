12 января 2025

В Пермском крае в горах пропала группа туристов

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Путешественников обнаружили спасатели
Путешественников обнаружили спасатели Фото:

В Пермском крае группа туристов пропала в районе горы Одинокой. Об этом спасателям стало известно накануне вечером. За ночь они сумели обнаружить путешественников, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Вечером поступил сигнал о пропаже четырех туристов в районе горы Одинокая. Специалисты нашей службы спасения отреагировали, установили связь с группой, начали поиск в 3:00. Поиски были осложнены непростыми погодными условиями. На данный момент все члены тургруппы найдены и находятся в удовлетворительном состоянии», — написал Махонин в Telegram.

Губернатор отметил, что туристы не регистрировались перед походом в МЧС. Это осложнило их поиски. Гора Одинокая находится в Кизеловском округе. Она расположена рядом с популярной у туристов горой Ослянкой.

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В Пермском крае группа туристов пропала в районе горы Одинокой. Об этом спасателям стало известно накануне вечером. За ночь они сумели обнаружить путешественников, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. «Вечером поступил сигнал о пропаже четырех туристов в районе горы Одинокая. Специалисты нашей службы спасения отреагировали, установили связь с группой, начали поиск в 3:00. Поиски были осложнены непростыми погодными условиями. На данный момент все члены тургруппы найдены и находятся в удовлетворительном состоянии», — написал Махонин в Telegram. Губернатор отметил, что туристы не регистрировались перед походом в МЧС. Это осложнило их поиски. Гора Одинокая находится в Кизеловском округе. Она расположена рядом с популярной у туристов горой Ослянкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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