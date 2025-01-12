В Пермском крае в горах пропала группа туристов

В Пермском крае группа туристов пропала в районе горы Одинокой. Об этом спасателям стало известно накануне вечером. За ночь они сумели обнаружить путешественников, рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Вечером поступил сигнал о пропаже четырех туристов в районе горы Одинокая. Специалисты нашей службы спасения отреагировали, установили связь с группой, начали поиск в 3:00. Поиски были осложнены непростыми погодными условиями. На данный момент все члены тургруппы найдены и находятся в удовлетворительном состоянии», — написал Махонин в Telegram.
Губернатор отметил, что туристы не регистрировались перед походом в МЧС. Это осложнило их поиски. Гора Одинокая находится в Кизеловском округе. Она расположена рядом с популярной у туристов горой Ослянкой.
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