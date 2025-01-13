13 января 2025

Боец из Челябинска спас раненого командира, пронеся 8 километров под обстрелами

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец оказал первую медицинскую помощь командиру и помог в эвакуации
Челябинец оказал первую медицинскую помощь командиру и помог в эвакуации Фото:

Участник специальной военной операции из Челябинска Сергей Ганжа (позывной Хара) спас жизнь раненому командиру. Он оказал ему первую медицинскую помощь и вынес с поля боя. Тащить пришлось восемь километров.

«Боец из Челябинска с позывным Хара восемь километров под минометным обстрелом ползком тащил раненого командира отделения, отстреливаясь от дронов. Его командир с позывным Пластун рассказал, что герой первым приполз к нему на помощь, когда тот во время выполнения боевого задания в Запорожье получил ранение в ногу», — рассказал телеканал RT в своем telegram-канале.

Челябинец поспешил на помощь товарищу, обработал рану, наложил жгут и поставил ему капельницу. С другими военнослужащими он эвакуировал командира. Издание уточнило, что именно грамотные действия бойца помогли сохранить раненому жизнь и ногу.

Сергей Ганжа, внук участника Великой Отечественной войны, участвовал в специальной военной операции добровольцем. С 2014 года он неоднократно посещал Донбасс, работая с волонтерскими группами. В ходе выполнения боевого задания боец был убит. За проявленное мужество он был посмертно награжден орденом Мужества.

Сергей Ганжа — внук ветерана Великой Отечественной войны
Сергей Ганжа — внук ветерана Великой Отечественной войны
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Участник специальной военной операции из Челябинска Сергей Ганжа (позывной Хара) спас жизнь раненому командиру. Он оказал ему первую медицинскую помощь и вынес с поля боя. Тащить пришлось восемь километров. «Боец из Челябинска с позывным Хара восемь километров под минометным обстрелом ползком тащил раненого командира отделения, отстреливаясь от дронов. Его командир с позывным Пластун рассказал, что герой первым приполз к нему на помощь, когда тот во время выполнения боевого задания в Запорожье получил ранение в ногу», — рассказал телеканал RT в своем telegram-канале. Челябинец поспешил на помощь товарищу, обработал рану, наложил жгут и поставил ему капельницу. С другими военнослужащими он эвакуировал командира. Издание уточнило, что именно грамотные действия бойца помогли сохранить раненому жизнь и ногу. Сергей Ганжа, внук участника Великой Отечественной войны, участвовал в специальной военной операции добровольцем. С 2014 года он неоднократно посещал Донбасс, работая с волонтерскими группами. В ходе выполнения боевого задания боец был убит. За проявленное мужество он был посмертно награжден орденом Мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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