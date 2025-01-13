13 января 2025

Сотрудника Главного контрольного управления Челябинской области наградили в ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник ГКУ получил медаль ЛНР
Сотрудник ГКУ получил медаль ЛНР Фото:

Сотрудника Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области наградили медалью Луганской народной республики. Об этом сообщили в ГКУ.

«С гордостью сообщаем, что сотрудник ГКУ Челябинской области был награжден медалью „За веру и волю“ за проявленные личное мужество и отвагу. Это высокое звание стало заслуженной наградой за смелые и решительные действия, проявленные в ходе выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения специальной операции по освобождению и защите территории Луганской народной республики», — сообщили в telegram-канале управления.

В ведомстве добавили, что гордятся коллегой-героем. Также в ГКУ выразили благодарность всем, кто служит на передовой, защищая интересы России и ее граждан.

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Сотрудника Главного контрольного управления (ГКУ) Челябинской области наградили медалью Луганской народной республики. Об этом сообщили в ГКУ. «С гордостью сообщаем, что сотрудник ГКУ Челябинской области был награжден медалью „За веру и волю“ за проявленные личное мужество и отвагу. Это высокое звание стало заслуженной наградой за смелые и решительные действия, проявленные в ходе выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения специальной операции по освобождению и защите территории Луганской народной республики», — сообщили в telegram-канале управления. В ведомстве добавили, что гордятся коллегой-героем. Также в ГКУ выразили благодарность всем, кто служит на передовой, защищая интересы России и ее граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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