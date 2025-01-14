Reuters: более 60 танкеров с нефтью встали из-за санкций США против «теневого флота» РФ

Минимум 65 танкеров, перевозящих российскую нефть, были вынуждены встать на якорь из-за новых санкций США против РФ. По данным Reuters, из-за санкций остановили суда по всему миру.
«Под ограничения попали порядка 10 процентов судов танкерного флота и 65 судов остановили свое движение», — передает Reuters, ссылаясь на источники. Пять из них встали около китайских портов, семь — у Сингапура. Прочие танкеры встали у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке. Известно, что 25 судов, ранее попавших под ограничения, уже заметили у иранских портов и неподалеку от Суэцкого канала.
Bloomberg сообщает, что китайские порты начали отказывать в приеме судов из санкционного списка. Три танкера с более чем двумя миллионами баррелей российской нефти уже столкнулись с отказом. Подобная ситуация наблюдается и в портах Индии, где санкционные танкеры также не будут допущены к разгрузке, за исключением тех, которые были зафрахтованы до 10 января и успеют разгрузиться до 12 марта.
Санкции в отношении российских «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и их дочерних компаний Минфин США объявил 10 января. Всего под ограничения попали около 180 судов, которые Вашингтон называет «теневым флотом» для перевозки топлива. Россия называет санкции незаконными. При этом участники рынка утверждают, что ограничения не сильно скажутся на работе российских компаний.
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