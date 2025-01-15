В Челябинске гости кофейни «Миндаль», принадлежащей сети Friendly, пожаловались на ползающих по стенам насекомых. Фотографией с URA.RU 16 января поделился читатель, сообщив, что тараканов заметили и другие посетители заведения.
«Сегодня в „Миндале“ сидели вместе с такими дружочками (насекомыми — прим. URA.RU). Пара девушек за соседним столиком попросила официанток его „подружку“ устранить», — сообщила URA.RU читательница.
На звонок корреспондента в заведении ответили. Однако персонал положил трубку, не прокомментировав ситуацию.
«Миндаль» работает в Челябинске более десяти лет и входит в сеть кофеен Friendly. Заведения специализируются на завтраках, европейской кухни и десертах.
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