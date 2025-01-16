Челябинский санаторий оценил каждую страницу данных о себе в 500 рублей

Санаторий «Урал» в Челябинской области решил брать по 500 рублей за каждый лист данных о себе. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов региона, такую стоимость здравница установила для акционеров. Однако суд приостановил решение.
«Ходатайство Федерации профсоюзов области о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Приостановить действие решения совета директоров ОАО „Санаторий Урал“, оформленного протоколом от 15 ноября 2024 года», — указал суд в своем определении.
В профсоюзной организации заявили URA.RU, что пытается ограничить права акционера на получение информации о хоздеятельности общества. Банк Росси признал эту практику порочной и наказал санаторий, однако коммерсантов это не остановило. Как подсчитали в федерации, установленная стоимость копирования данных превысила рыночную в 100 раз.
В ходе судебных заседаний вскрылось много других странностей. Профсоюзы возмутились тем, что директор Галина Селянина собралась принять специалиста, который бы отвечал на запросы владельцев. Платить сотруднику руководитель решила 250 тысяч рублей. При этом себя менеджер также не оставила без денег. Селянина назначила себе 1,2 млн рублей ежемесячного оклада, однако суд запретил это делать.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в офисе санатория «Урал». На момент публикации ответ не получен.
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