Марочко: ВС РФ контролируют более половины Часова Яра

Российская армия контролирует более половины территории города Часов Яр (ДНР). ВСУ перегруппировываются в попытках не дать ВС РФ продвинуться дальше, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши войска после довольно-таки стремительного наступления заняли больше половины Часова Яра. Сейчас противник перегруппировывается, пытается не допустить, чтобы наши войска начали продвигаться», — рассказал Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, ВС РФ продвинулись на севере и юге города.
Ранее, 6 декабря, эксперт сообщал, что бойцы России взяли под контроль 40% города. Глава ДНР Денис Пушилин также отмечал, что российские военные почти полностью выбили противника с территории часовоярского огнеупорного завода.
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