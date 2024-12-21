Марочко: ВС РФ контролируют более половины Часова Яра

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ВС РФ заняли свыше половины территории Часова Яра после стремительного наступления
ВС РФ заняли свыше половины территории Часова Яра после стремительного наступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия контролирует более половины территории города Часов Яр (ДНР). ВСУ перегруппировываются в попытках не дать ВС РФ продвинуться дальше, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши войска после довольно-таки стремительного наступления заняли больше половины Часова Яра. Сейчас противник перегруппировывается, пытается не допустить, чтобы наши войска начали продвигаться», — рассказал Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, ВС РФ продвинулись на севере и юге города. 

Ранее, 6 декабря, эксперт сообщал, что бойцы России взяли под контроль 40% города. Глава ДНР Денис Пушилин также отмечал, что российские военные почти полностью выбили противника с территории часовоярского огнеупорного завода.

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Российская армия контролирует более половины территории города Часов Яр (ДНР). ВСУ перегруппировываются в попытках не дать ВС РФ продвинуться дальше, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. «Наши войска после довольно-таки стремительного наступления заняли больше половины Часова Яра. Сейчас противник перегруппировывается, пытается не допустить, чтобы наши войска начали продвигаться», — рассказал Марочко в беседе с ТАСС. По его словам, ВС РФ продвинулись на севере и юге города.  Ранее, 6 декабря, эксперт сообщал, что бойцы России взяли под контроль 40% города. Глава ДНР Денис Пушилин также отмечал, что российские военные почти полностью выбили противника с территории часовоярского огнеупорного завода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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