Около 1700 челябинцев съездили за границу, чтобы купить автомобиль

В 2024 году челябинцы ввезли в регион для личного пользования около 1700 автомобилей из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. Как сообщили в пресс-службе челябинской таможни, импорт автомобилей увеличился на 45% и стал рекордным по числу ввезенных иномарок.
«Китайские иномарки пользуются наибольшим спросом — они составляют 80% от общего числа ввезенных авто из стран дальнего зарубежья. Значительный рост обусловлен уходом с российского рынка производителей европейских марок автомобилей, а также с развитием в КНР технологии производства автомобилей с электродвигателем и сохранением на них пониженного коэффициента расчета суммы утилизационного сбора», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Несмотря на рост количества ввезенного автотранспорта, таможня принимает необходимые меры для проведения оперативного и эффективного таможенного контроля. Сумма таможенных пошлин и налогов, а также утилизационного сбора, уплаченных физическими лицами за ввезенные транспортные средства из-за рубежа, составила 956 миллионов рублей.
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