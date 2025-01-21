21 января 2025

Около 1700 челябинцев съездили за границу, чтобы купить автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Китайские автомобили составили 80% от числа машин, ввезенных из стран дальнего зарубежья
Китайские автомобили составили 80% от числа машин, ввезенных из стран дальнего зарубежья Фото:

В 2024 году челябинцы ввезли в регион для личного пользования около 1700 автомобилей из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. Как сообщили в пресс-службе челябинской таможни, импорт автомобилей увеличился на 45% и стал рекордным по числу ввезенных иномарок.

«Китайские иномарки пользуются наибольшим спросом — они составляют 80% от общего числа ввезенных авто из стран дальнего зарубежья. Значительный рост обусловлен уходом с российского рынка производителей европейских марок автомобилей, а также с развитием в КНР технологии производства автомобилей с электродвигателем и сохранением на них пониженного коэффициента расчета суммы утилизационного сбора», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Несмотря на рост количества ввезенного автотранспорта, таможня принимает необходимые меры для проведения оперативного и эффективного таможенного контроля. Сумма таможенных пошлин и налогов, а также утилизационного сбора, уплаченных физическими лицами за ввезенные транспортные средства из-за рубежа, составила 956 миллионов рублей.

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В 2024 году челябинцы ввезли в регион для личного пользования около 1700 автомобилей из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. Как сообщили в пресс-службе челябинской таможни, импорт автомобилей увеличился на 45% и стал рекордным по числу ввезенных иномарок. «Китайские иномарки пользуются наибольшим спросом — они составляют 80% от общего числа ввезенных авто из стран дальнего зарубежья. Значительный рост обусловлен уходом с российского рынка производителей европейских марок автомобилей, а также с развитием в КНР технологии производства автомобилей с электродвигателем и сохранением на них пониженного коэффициента расчета суммы утилизационного сбора», — сообщили в пресс-службе ведомства. Несмотря на рост количества ввезенного автотранспорта, таможня принимает необходимые меры для проведения оперативного и эффективного таможенного контроля. Сумма таможенных пошлин и налогов, а также утилизационного сбора, уплаченных физическими лицами за ввезенные транспортные средства из-за рубежа, составила 956 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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