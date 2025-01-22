Снежный ураган оставил без света жителей Коркино

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Шквалистый ветер на морозе порвал линию электропередач
Шквалистый ветер на морозе порвал линию электропередач Фото:

В Коркино Челябинской области 22 января около двух тысяч человек остались без света из-за снежного урагана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня из-за прохождения по Челябинской области атмосферного фронта, сопровождавшегося резким понижением температуры воздуха и шквалистым ветром до 20 метров в секунду, произошло локальное технологическое нарушение (обрыв провода) на участке кабельно-воздушной линии электропередачи 6 кВ в Коркино. Без электроснабжения остались около 2000 человек в частном жилом секторе», — уточнили в пресс-службе правительства области.

В пресс-службе правительства региона добавили, что соцобъекты Коркино работают, губернатор Алексей Текслер поручил устранить аварию в кратчайшие сроки. На объекте уже работают три бригады электрсетей Еманжелинска и пять единиц техники. Электричество планируется вернуть до 16:00.

Синоптики предупреждали, что 22 и 23 января температура воздуха опустится до -27 градусов, прогнозируется ветер со скоростью 20 метров в секунду. В регионе ожидаются метели, гололед, снежные заносы. Ряд муниципалитетов отменил занятия для учащихся начальной школы в обе смены.

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В Коркино Челябинской области 22 января около двух тысяч человек остались без света из-за снежного урагана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Сегодня из-за прохождения по Челябинской области атмосферного фронта, сопровождавшегося резким понижением температуры воздуха и шквалистым ветром до 20 метров в секунду, произошло локальное технологическое нарушение (обрыв провода) на участке кабельно-воздушной линии электропередачи 6 кВ в Коркино. Без электроснабжения остались около 2000 человек в частном жилом секторе», — уточнили в пресс-службе правительства области. В пресс-службе правительства региона добавили, что соцобъекты Коркино работают, губернатор Алексей Текслер поручил устранить аварию в кратчайшие сроки. На объекте уже работают три бригады электрсетей Еманжелинска и пять единиц техники. Электричество планируется вернуть до 16:00. Синоптики предупреждали, что 22 и 23 января температура воздуха опустится до -27 градусов, прогнозируется ветер со скоростью 20 метров в секунду. В регионе ожидаются метели, гололед, снежные заносы. Ряд муниципалитетов отменил занятия для учащихся начальной школы в обе смены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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