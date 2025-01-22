22 января 2025

Колонна машин застряла на зимнике в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Колонна машин попала в снежный плен на автозимнике в ХМАО
Колонна машин попала в снежный плен на автозимнике в ХМАО Фото:

Колонна автомобилей застряла на автозимнике Шеркалы — Перегребное Октябрьского района ХМАО. Выбраться из снежного плена югорчанам помогли спасатели, сообщила URA.RU пресс-служба «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали на автозимник Шеркалы — Перегребное по сообщению: на автозимнике застряли автомобили, дорогу перемело, требуется эвакуация людей. Прибывшие к месту проведения работ спасатели обнаружили на автозимнике 20 человек», — рассказали агентству спасатели.

По словам очевидцев, дорогу полностью перемело во время метели, и автомобили застряли в снегу. Шестерых человек довезли до автомобилей родственников. Остальные югорчане на своих машинах в сопровождении спасателей добрались до дороги Нягань — Приобье.

Ранее URA.RU сообщало, что снегопад парализовал движение на трассах ХМАО. Из-за снегопада ограничили движение на дорогах, на некоторых трассах образовался затор.

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Колонна автомобилей застряла на автозимнике Шеркалы — Перегребное Октябрьского района ХМАО. Выбраться из снежного плена югорчанам помогли спасатели, сообщила URA.RU пресс-служба «Центроспас-Югория». «Спасатели выезжали на автозимник Шеркалы — Перегребное по сообщению: на автозимнике застряли автомобили, дорогу перемело, требуется эвакуация людей. Прибывшие к месту проведения работ спасатели обнаружили на автозимнике 20 человек», — рассказали агентству спасатели. По словам очевидцев, дорогу полностью перемело во время метели, и автомобили застряли в снегу. Шестерых человек довезли до автомобилей родственников. Остальные югорчане на своих машинах в сопровождении спасателей добрались до дороги Нягань — Приобье. Ранее URA.RU сообщало, что снегопад парализовал движение на трассах ХМАО. Из-за снегопада ограничили движение на дорогах, на некоторых трассах образовался затор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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