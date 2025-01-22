Колонна машин застряла на зимнике в ХМАО

Колонна автомобилей застряла на автозимнике Шеркалы — Перегребное Октябрьского района ХМАО. Выбраться из снежного плена югорчанам помогли спасатели, сообщила URA.RU пресс-служба «Центроспас-Югория».
«Спасатели выезжали на автозимник Шеркалы — Перегребное по сообщению: на автозимнике застряли автомобили, дорогу перемело, требуется эвакуация людей. Прибывшие к месту проведения работ спасатели обнаружили на автозимнике 20 человек», — рассказали агентству спасатели.
По словам очевидцев, дорогу полностью перемело во время метели, и автомобили застряли в снегу. Шестерых человек довезли до автомобилей родственников. Остальные югорчане на своих машинах в сопровождении спасателей добрались до дороги Нягань — Приобье.
Ранее URA.RU сообщало, что снегопад парализовал движение на трассах ХМАО. Из-за снегопада ограничили движение на дорогах, на некоторых трассах образовался затор.
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