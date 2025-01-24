Остановки общественного транспорта в Челябинске перевели в режим «по требованию»

В Челябинске в 2025 году девять остановок общественного транспорта в разных районах города перевели в режим «по требованию». Об этом 24 января сообщила пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«С 2024 года в Челябинске часть остановок переведена в режим „по требованию“. С 2025 года в режим „по требованию“ переведены еще девять остановок», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Речь идет об остановке «Гаражи» (автобус №28) по автодороге Меридиан, остановке «Хариса Юсупова» (автобусы №3, №18, №56а, №64) по улице Бейвеля, остановках «Механическая», «Опытно-механический завод», «ЖБИ-1», «Гипсовый завод», «ВСМ», «ГСК Турист» и «Аральская» (автобусы №19, №47, №72, №172) по улицам Героев Танкограда и Северный луч.
Для выхода на остановке «по требованию» пассажиру необходимо заранее нажать кнопку STOP на поручне или другим доступным способом предупредить водителя. Более пяти часов смогли сэкономить за месяц пассажиры автобусов №2 и №34 в Челябинске благодаря вводу остановок «по требованию» в 2024 году, добавили в пресс-службе миндротранса Челябинской области.
Интеграция системы «по требованию» в остановки общественного транспорта Челябинска является частью более широкой инициативы по модернизации городской транспортной инфраструктуры, начатой в 2021 году. Это включает в себя обновление трамвайного парка с новыми низкопольными вагонами, оснащенными системами для улучшения комфорта и безопасности пассажиров. Введение остановок «по требованию» направлено на повышение эффективности и сокращение времени в пути, что уже показало положительные результаты на других маршрутах.
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