27 января 2025

Топ-3 подорожавших элитных авто с пробегом в Свердловской области

В Свердловской области выросла цена на премиальные машины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Audi с пробегом подорожала на 17,4%
Audi с пробегом подорожала на 17,4% Фото:

Премиальные автомобили с пробегом подорожали сильнее всего в Свердловской области по итогам 2024 года. Об этом рассказали эксперты «Авто.ру».

Автомобиль Audi Q5 стал дороже на 17,4%, его средняя стоимость составила 1,83 миллиона рублей. Porsche Cayenne прибавил в цене 1,36 миллиона рублей (+13,8%), став рекордсменом роста цены. В среднем он стал стоить 11,16 миллиона рублей. Audi A6 подорожал на 12,9% или 220 тысяч, средняя стоимость составила 1,93 миллиона рублей. 

Среди других моделей заметно подорожала Lada Niva Legend (+12,7%). В среднем внедорожник можно купить за 1,09 миллиона рублей. Другие авто подорожали не так сильно: BMW — на 10% (до 2,55 миллиона рублей), Audi A7 — на 9,9% (до 2,28 миллиона рублей). 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премиальные автомобили с пробегом подорожали сильнее всего в Свердловской области по итогам 2024 года. Об этом рассказали эксперты «Авто.ру». Автомобиль Audi Q5 стал дороже на 17,4%, его средняя стоимость составила 1,83 миллиона рублей. Porsche Cayenne прибавил в цене 1,36 миллиона рублей (+13,8%), став рекордсменом роста цены. В среднем он стал стоить 11,16 миллиона рублей. Audi A6 подорожал на 12,9% или 220 тысяч, средняя стоимость составила 1,93 миллиона рублей.  Среди других моделей заметно подорожала Lada Niva Legend (+12,7%). В среднем внедорожник можно купить за 1,09 миллиона рублей. Другие авто подорожали не так сильно: BMW — на 10% (до 2,55 миллиона рублей), Audi A7 — на 9,9% (до 2,28 миллиона рублей). 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...