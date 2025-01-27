Топ-3 подорожавших элитных авто с пробегом в Свердловской области

Премиальные автомобили с пробегом подорожали сильнее всего в Свердловской области по итогам 2024 года. Об этом рассказали эксперты «Авто.ру».
Автомобиль Audi Q5 стал дороже на 17,4%, его средняя стоимость составила 1,83 миллиона рублей. Porsche Cayenne прибавил в цене 1,36 миллиона рублей (+13,8%), став рекордсменом роста цены. В среднем он стал стоить 11,16 миллиона рублей. Audi A6 подорожал на 12,9% или 220 тысяч, средняя стоимость составила 1,93 миллиона рублей.
Среди других моделей заметно подорожала Lada Niva Legend (+12,7%). В среднем внедорожник можно купить за 1,09 миллиона рублей. Другие авто подорожали не так сильно: BMW — на 10% (до 2,55 миллиона рублей), Audi A7 — на 9,9% (до 2,28 миллиона рублей).
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