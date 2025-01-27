В Пермском крае судебные приставы взыскали рекордное количество алиментов

В Пермском крае в 2024 году судебные приставы взыскали с должников алименты на сумму около 1,7 млрд рублей. Это на 20% больше показателя 2023 года, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.
«В 2024 году судебные приставы Пермского края взыскали с неплательщиков алиментов около 1,7 млрд рублей. Ради возможностей беспрепятственно пересекать границу и управлять транспортным средством пермяки выплатили своим детям свыше 140 млн рублей», — сказано в сообщении.
Уточняется, что судебные приставы заводили в отношении должников дела об административных правонарушениях. Если они все равно отказывались выплачивать долги, заводили уголовные дела. Так, было выплачено 22 млн рублей. Но 70 мужчин и 33 женщины отказались платить алименты и за долги лишились свободы.
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